“怕输先生”推荐新日漫画

本地第一家无人快闪漫画图书馆2月启用，本地漫画《怕输先生》作者刘夏宗是策划人之一。记者请他推荐日本和新加坡的漫画创作，看两地漫画的特色。

2023年2月，城市广场购物中心（City Square Mall）开了一家无人快闪漫画图书馆，“怕输先生”机器人坐镇大门，以新加坡式英语向读者推荐日本漫画，反应非常热烈，没几天5000本英译漫画书几乎全被借走。记者3月6日造访时，书架空空如也，还好图书馆当局增设一些不得外借的漫画，访客才得以待在馆内好好阅读。

当局3月底再补一次货，不过记者相信，漫画书很快地会被借走，大家动作要快。

这似乎说明，在盗版猖獗的网络时代，纸本漫画仍有需求，日本漫画也依然深受读者喜爱。

参与其中，为快闪漫画图书馆出谋划策的本地漫画家，《怕输先生》作者刘夏宗如今有了幸福的烦恼，读者反应太热烈，当局甚至无法分析，到底是哪个因素最吸引人？

如今漫画世界的版图，日本漫画与美式漫画几乎二分天下，香港漫画、韩国webtoon、欧洲漫画等还未能冲击两大霸权。不过刘夏宗以为，美漫中的漫威今天看似成功，更大原因是电影不是漫画，无论漫威或DC都已走过1960年代的黄金岁月。至于欧洲漫画，往往被视为艺术作品，对象较小众。只有日本动漫将漫画与动画绑定，然后延伸出丰富多彩的周边产品。

日本动漫市场注重读者反馈

对刘夏宗来说，日本漫画产业制作严谨之余，也非常注重读者的反馈。连载期间，出版社每周都做市场调查，编辑的任务是分析结果，然后和作家讨论作品的走向。正是这种频密的互动，让动漫市场蓬勃有活力，日复一日抓住读者的心。

本地漫画家刘夏宗是无人快闪漫画图书馆的策划人之一。（档案照）

根据Statista网站，2021年日本漫画产业产值高达6760亿日元（约67亿新元，下同）；日本动画协会的报告指出，2021年日本动画产业产值高达2兆7400亿日元，国际市场占1兆3100亿日元（49.3%）。

日本动漫是巨大的产业，疫情也无阻它的成长，不断有新作品新话题，让人眼花缭乱。一种指标是看畅销榜来决定接下来的阅读清单，2021年与2022年最畅销的日本漫画分别是吾峠呼世晴《鬼灭之刃》与芥见下下《咒术回战》，想必是许多人的最爱。

日本漫画推荐书单

既然城市广场购物中心的漫画图书馆有怕输先生机器人介绍作品，那么记者今天请刘夏宗也为早报读者推荐一些日本漫画。

以下是刘夏宗的推荐：

1）ONE《一拳超人》

网络出道的ONE，2009年开始发表《一拳超人》，原画非常简陋，但因为创作概念新颖，很快爆红。2012年，漫画家村田雄介出手合作，重新制作，改善画风，更是一纸风行。2015年动画版开播，连老外也爱看。不过刘夏宗最欣赏的是其漫画表达方式，漫画家甚至可以“跨页画一个拳头”，大胆，有力量。刘夏宗说：“以前看《七龙珠》，觉得难以超越，但《一拳超人》有潜能，只是现在故事如果继续拖宕下去，没有新的概念，很可能出现瓶颈。”

2）手冢治虫《铁臂阿童木》

《铁臂阿童木》百看不厌。刘夏宗说：“手冢治虫厉害的地方在于，故事其实是长青的，道理永远在那里，你可能会嫌画风有点老旧，但不会腻，因为他在漫画里加入动画的元素。”

3）吾峠呼世晴《鬼灭之刃》

炭治郎与祢豆子的兄妹情，还有杀鬼队之间的兄弟情，让人感动。刘夏宗说：“更重要的是，所谓的‘鬼’也不是纯粹的坏人。日本漫画最厉害的地方，是通过不合理、非人的做法带出社会的一些现象，让你在潜意识中得到解答或思考。”

4）小田智仁《古见同学有交流障碍症》

刘夏宗说：“作家创造了一个不说话的人物，挑战太大了，因为漫画是靠文字和图来呈现，我很佩服编辑和作者。这也说明，漫画可以不断寻求突破。”

5）山田钟人原作，阿部司作画《葬送的芙莉莲》

女主角是一个上千岁的女精灵，身边其他种族伙伴一个个逝去，使她思索生命的意义。刘夏宗说：“这种时间感觉，只有日本人才抓得准。所谓侘寂，缺陷的完美。谷口治郎有一本漫画《散散步》，通过漫画帮你放慢时间，让你去思考。《葬送的芙莉莲》也一样。”

左起：《一拳超人》《铁臂阿童木》《鬼灭之刃》《古见同学有交流障碍症》和《葬送的芙莉莲》。（受访者提供）

本地漫画推荐书单

当然，在新加坡办漫画图书馆，也不能亏待本地漫画创作。

图书馆团队在馆内设了一面本地漫画墙，展示本地漫画，包括刘夏宗的《跳班》，The Ollie Comics《新手爸爸日记》，红极一时的书虫系列“Bookworm Gang Adventures”，蔡兴顺的“LKY”等。

刘夏宗说，很多访客看到书墙后很惊讶，他们不知道新加坡已经累积了这么多漫画作品。事实上，展示出来的，只是一小部分，本地漫画创作者还在不断努力。

那么，有请刘夏宗推荐几部本地漫画。

1）高谭《女侠红头巾》

红头巾是新加坡的文化符号，作者将吃苦耐劳的红头巾变为女侠，漫画的定位马上就不一样了。第一集红头巾对抗马来传说中的油鬼子，作品的画风向1970年代香港漫画致敬。刘夏宗相信这系列漫画可以流传。

2）Edison Neo“Snake Claws”

这是一本关于蛇拳师傅的黑色幽默漫画，主人翁是个光头佬，一共七本单行本。作者上网自学，三五年内摸索出自己的风格，从作画、故事、排版、出版、送货一个人包办。刘夏宗说：“新加坡现在有一批漫画家自己印了作品放上网售卖，可以卖到全世界，不必经由本地发行管道，他们将会颠覆本地漫画出版。我敢说现在新加坡的漫画出版越来越好。”

3）Ye Zhen“A Hip-Hop Singaporean Lost in Hong Kong”

作者从美国学成归来实践自己的艺术理念，以黑色幽默，无厘头的笔法，勾勒一个新加坡人闯荡香港的故事。刘夏宗指出，这系列漫画的内容比较成人，是新加坡少有的漫画类型。“我想告诉大家，我们的漫画风格其实很多元。”