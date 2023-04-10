病中坚持写作 怀鹰出版两本小说

本地作家怀鹰手术后不良于行，过去两年他在疫情中埋头阅读写作，2023年初一次过推出两本长篇小说《长夜》与《走过万水千山》，前者聚焦新加坡1950年代学生运动并侧写马共人物，后者以半自传的方式再现家族与新加坡历史。

争分夺秒写完它

怀鹰疫情前糖尿病复发，右脚细菌感染，前后动了六次手术，以致行动不便，必须依靠轮椅出行。此外，他每周也须洗肾三次。不过他仍热爱诗与小说，每天坚持写作。

“我要争分夺秒写完它。”

怀鹰目前正在写作《走过万水千山》的续篇，故事取材自他的青少年时代，与父亲的关系。

怀鹰的第一本长篇小说《山路弯弯》聚焦母亲在日治时期的成长岁月，《走过万水千山》则重构怀鹰自己的童年。

选择以小说而非自传的方式，怀鹰接受《联合早报》采访时说，一些真实的事件如家族纠葛不方便直写，小说提供天马行空的空间，可以虚构一些人物，但他也要确保不至于走得太远。

《走过万水千山》共104章，每一章以一首短诗开头。怀鹰尝试在书中加入魔幻元素，叙事上也非直线叙事。他说：“我受西洋小说的影响，欣赏这样跳跃式的写法，不要平铺直叙，要在适当时候跳开。”

《长夜》也采取了非线性叙事的策略。叙事者得到已故朋友的小说，穿插着现实、记忆与小说，多线发展。《长夜》动笔于1973年，直到2020年才定稿。怀鹰说，这期间他每几年就会拿出来修订一番，从最初的10万字，增加到40万字，最后又删减至20万字，前后六稿。

怀鹰说，1970年代初稿曾交给做出版的朋友，被认为太敏感不适合发表，出版计划搁浅。多年后他造访泰南边境和平村与友谊村，访问前马共成员。亲耳听到他们的故事，加上阅读金枝芒编辑的马共成员故事《十年》，感动万分的怀鹰决定将马共元素加入《长夜》，最终完成小说。

马共书写不断

新马近年马共书写不断，除了前马共成员的回忆录，作家也尝试以小说方式再现马共。金枝芒的《饥饿》书写马共游击队在雨林中缺乏粮食的困境，贺巾著有《巨浪》和《流亡》，流军《赤道洪流》中的主要人物都是抗日军与马共，英培安小说中也有不少悲剧性的马共人物。屡获文学大奖的黄锦树与黎紫书则以魔幻的方式重构马共叙事，前马共成员海凡近年也陆续以自身的马共视角，填补读者对游击队日常生活的想象空白。

怀鹰出生于1950年，读小学的时候，邻居是个左翼分子，常跟他谈论相关议题，后来这个邻居被捕，失去联系。到了中学，怀鹰接触许多左翼学生，后来他也开始偷偷收听马共的电台，陆续听了十几年。甚至他住的村子，有个咖啡店老板，每天播放中国中央电台的广播，村民聚在一起聆听。如此潜移默化的影响，怀鹰说：“当我开始写小说的时候，我就想要写一本跟马共有关的小说。”

近年怀鹰选择通过社交媒体卖书，不再通过书店上架。2018年至今他出版了14本书，包括诗集、散文集、中长篇小说与诗歌评论集。