手机就是人类用以猎奇的科技神器。拍摄下无尾的裸身，尚有自然之美感。就不明白捕捉裙底风光，频频偷拍淋浴如厕等不雅照，有何审美价值？

午间日光明媚，凉风轻拂，红树林中虫声唧唧不停，枝叶丛生处断断续续传来鸟雀啁啾，空气里飘着郁郁的沼泽气味，不难闻，反让人清醒。双溪布洛湿地保护区（Sungei Buloh Wetland Reserve）是岛国西北部野生动植物的生长和栖息地；有的品种落地生根，与原生植物共生共荣，有的群类长期居留，成新住民，有的过境歇息，季节性往返。这里是自然爱好者观赏候鸟与探究热带湿地生态的最佳场地。在到处都是钢骨水泥森林覆盖的小岛国，能够规划出这么具规模的自然生态保护区，所投入的人力和资源不少，但肯定值得，须好好珍惜。

听说，T就栖居在这里，踪影不时被来访者窥见。尽管我们不为T而来，走着，寻觅着，若遇上，也算缘分。信是有缘，T现身浅滩水泽边。远观，T悠游自在，然而似乎去向明确，兀自缓缓地，朝远处淼淼的海域游去。那模样有如一艘半浮在水中的潜艇，速度平稳，不疾不徐，好像身负潜行任务。难道是对岸有其他同类与之会合？T会不会是敌方派来侦查我方情报的特务？还是对岸是T的原乡故土，所爱者正在那头期盼其归返？或者这片湿地只是T的乐园，畅游与饱食后，终将离去，回到其安身立命之处？

T的出现，不但给徒步者带来惊喜，还让大家想象力全方位升级，在光天化日下，肆意地发白日梦、胡说八道、自得其乐，借以抚慰疫后困窘的身心。