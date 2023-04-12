“Per°Form开放艺术与活动学院” 通过艺术激活社区

由剧艺工作坊（T:>Works）主催的“Per°Form开放艺术与活动学院”（Per°Form Open Academy of Arts and Activations，下简称Per°Form）是来自南方世界发展中国家与地区（global south）——非洲、阿拉伯世界、亚太地区、加勒比地区、南美洲及其移民社群的14名Per°Form研究者的首次现场聚会。这些研究者是策展、研究、教育、视觉文化和表演等不同学科的交叉（intersectional）实践者，他们将展示激活环境和社区的策略。Per°Form由剧艺工作坊艺术总监王景生构思和领导。

参与团体包括“艺术劳作”（Art Labor），“艺术劳作”由Thao Nguyen Phan、Truong Cong Tung和Arlette Quynh-Anh Tran组成，是一个位于胡志明市的艺术家团体，在各种公共环境和地点从事视觉艺术、社会和生命科学等交叉领域的工作。该集体不生产艺术作品，而是沉浸在与各种公众和越南不同地区的基础举措和纵向项目中。每个项目都有其标志性的联系，一个项目的成绩为下一个项目播下灵感，形成一个项目和材料网络。他们将展示他们通过艺术激活社区的策略。

向公众开放的还有五场由研究者Nirlyn Siejas、Tara Fatehi等人举办的体验式研讨会。通过研讨会，公众可以与研究者的工作建立更深层次的联系。公众将获得各种各样的体验——从将甲骨文阅读作为加强对艺术史理解的工具，到倡导全球女性团结的举措，以及通过语言、摄影和非洲文学等媒介批判性地参与历史。