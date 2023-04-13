英语歌剧《梁祝》融合古典浪漫和现代艺术

世界首部英语歌剧版《梁祝》，野米与澳大利亚维多利亚歌剧院的国际合作，为这部中国民间故事注入新鲜原创元素，将在5月于狮城唱响。祝英台自由探索世界的愿望是一个普遍主题，其中蕴含的爱情观和浪漫情怀则独具一格。

“信义苟不亏，生死如等闭，蛱蝶成化衣，双飞绕青山。”《梁祝》绝恋故事为世人传颂，我们对于以梁祝传说改编的华人传统戏曲不陌生，但英文歌剧版的《梁祝》如今终将登场。

新加坡英语剧团野米（Wild Rice）与澳大利亚的维多利亚歌剧院（Victorian Opera）合作的世界首部英语歌剧版《梁祝》，这部壮观新作标志着野米与维多利亚歌剧院的首次国际合作，2022年在澳洲全球首演中获得国际媒体盛赞。这个5月，这个感人至深的爱情故事将以英语在狮城唱响。

野米创团艺术总监王爱仁与一支由新澳两国优秀艺术从业者组成的团队，为这部中国民间故事注入新鲜原创元素，维多利亚歌剧院艺术总监理查德·米尔斯（Richard Mills）为该剧谱写配乐，陈文传编撰剧本。

合作缘起澳洲的演出

王爱仁接受《联合早报》采访，谈起这次合作缘起时说：“2015年当我们在布里斯班表演《不可儿戏》时，我接到理查德·米尔斯的来电。他问：‘你会来看我吗？’我说好啊，可那时我还不知道他是谁。我不得不‘谷歌’他。当我们见面时，他说在墨尔本《娘惹艾美丽》巡演中看到我，他为我起立鼓掌，他想和我一起工作，而且告诉我：可以为他的歌剧院执导我选择的任何歌剧目。”

王爱仁想要创作一部作品，以作品将新澳两国艺术家和观众们凝聚在一起。“我想我们为什么不创造新东西呢？实际上，我一直觉得《梁祝》会成为一部好歌剧，因为它有如史诗叙述，它有伟大的激情，结局也超然。而且我认为歌剧是一种巅峰艺术形式，它代表美术、音乐、戏剧、人类声音表达情感的能力汇集在一起​所能达至​的巅峰，歌剧似乎适合讲述这个故事。”

创作始于2017年，主创中第一个加盟者是剧本创作者陈文传。陈文传和米尔斯在伦敦见面商讨，2018年陈文传写出一个优美的剧本，王爱仁和米尔斯都很喜欢，米尔斯说：“我们已经有剧本了！”米尔斯2019年来新加坡，王爱仁向米尔斯介绍了琵琶演奏家黄圣苗，并向米尔斯介绍了琵琶、笛子和各种华乐乐器，米尔斯说：“我想为这些乐器作曲。”

米尔斯一头扎进华乐

因此米尔斯回澳后就一头扎进华乐学习中，作为一位多才多艺的作曲家、指挥家和音乐家，米尔斯说：“我要学这个！”而这对他来说，的确是一次冒险，也是一次跳入新事物的试探，他最终完成这部歌剧的谱曲。

因疫情干扰，英语歌剧《梁祝》延宕至2022年10月在墨尔本首演。来临的新加坡巡演，让米尔斯充满期待，他说：“与野米这个出色、富有创造力的剧团合创令我感到极大快乐，同时我也确实希望新加坡这个美丽国家的观众，对于野米向国际戏剧做出的贡献表示赞赏。”

该剧主要演员包括张滴（饰祝英台）、Austin Haynes（饰梁山伯）、祁浩田（饰祝父与书院先生）。

张滴说：“虽然我在澳大利亚长大，但中国文化仍然是我人生重要组成部分，我对这个故事的许多主题产生共鸣。我认为祝英台自由探索世界的愿望是一个普遍主题，我也理解她对父母、家庭和社会的责任感——有时这种责任感压倒一切，当然还有满足期待的压力——以及一个人在这个过程中该牺牲多少幸福和个人身份。在故事讲述中，还谈到一个完全传统和保守社会中的性别、性别角色和性取向。”

张滴对于很快回归这个角色感到幸运，她花了很多时间研究乐谱，以及在音乐和声乐方面的工作，还看过几个传统京剧版本梁祝以深入角色。张滴期待借由新加坡首演，更深入了解祝英台。

一同回归的还有祁浩田，他为来新加坡推掉很多其他制作，可见他对这部作品喜爱至极。“《梁祝》的故事对于我这种在中国土生土长的人都不陌生，其中所蕴含的华人独特的爱情观和浪漫情怀是独具一格的。《梁祝》的故事版本众多，我认为我们这一版是集合古典浪漫和现代艺术的融合之作，饱含制作团队对传统文化的思索。”

可是以英语来讲述，会否减损《梁祝》精华？祁浩田说：“我一开始接到这部剧的时候也有同样的顾虑，中文的博大精深是任何语言无法比拟的，但受限于传播性，如果我们想把传统文化更好地继承和推广出去，英文是一个非常好的工具。我们的词作家是非常优秀的，他诗歌般华丽的文字让我们从简单的英文单词中体会到中文的意境和美好，这是非常不容易的。我相信在双语教育系统下的狮城观众会喜欢我们这部中西合璧的大作。”

《梁祝》的制作精良，舞美、戏装都精心设计。（野米提供）

谈到这个话题，张滴说她妈妈飞到墨尔本看首演。“我妈妈非常喜欢！而且我们都知道亚洲妈妈对给予赞美并不热情。她曾有过自己的疑虑，她是听民间故事长大的，她也喜欢《梁祝》小提琴协奏曲。因此我不确定她会如何看待这种现代重述，但她却被这个节目感动了，她来看了很多场，这表明语言从来都不是真正理解任何事物的障碍——只要故事清晰讲述，角色刻画真诚，人们就会被感染。此外，我们的制作非常精良——米尔斯的配乐具令人难以置信的感染力，陈文传文字充满了沉静表现力，陈书林设计的戏装是如此细腻复杂（我有七套造型）！”

5月3日至7日

傍晚5时或晚上7时30分

票价：50至120元

购票：bit.ly/41dIZp6