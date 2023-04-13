李志近作展《童伴》从儿童杂志取材

本地当代艺术家李志（60岁）在2019冠病疫情期间，挖出十几年前朋友赠送的儿童杂志《南洋儿童》《世界儿童》。2018年在香港的版画工作坊，他以此为图案创作一幅作品，去年则发展出全新系列，“童伴：李志近作展”展出18幅亚克力画与12件版画。

这些富有教育价值的儿童刊物，于20世纪五六十年代在香港出版，在新加坡、马来西亚和其他东南亚国家都很受欢迎，进入1990年代后停刊。李志受访时说，这些儿童刊物是童年的同伴，唤起他的童年和视觉的记忆。杂志上的儿童形象很可爱，传播的不仅是中国文化，也有西方文化（比如公主王子童话）的有趣故事，还有精美的插画。

李志的亚克力画《南洋儿童》系列之一。（谁先觉画廊提供）

平面设计出身的李志说，当年负责刊物封面与插图的美术员是无名的，为了生存而作插图，不少人靠自学。以前这些创作人都不署名，缺乏尊重。他在翻印过来的杂志封面基础上加工，以一直以来富有本地文化特色的波普风格色彩，创作出《南洋儿童》系列亚克力画。他笔下的树木与叶子带抽象色彩，多层次上色。受邻里店铺使用的可伸缩雨棚启发，红白相间的条纹在视觉上有不断复制重印的效果。

作为阅读《南洋儿童》成长的一代，李志取材与杂志一样，在大自然的户外生活中成长，虽然刊物偶尔出现科幻题材（如太空船）。在牛车水长大的他，回溯童年时的诸多美好回忆，捉蜘蛛、蝴蝶，玩橡胶圈。

李志亚克力画《世界儿童》系列之一《变白》。（谁先觉画廊提供）

李志深有感触地说：“我的画面出现很多蝴蝶，蝴蝶的蛹变，代表新加坡的蜕变。这座城市发展得越来越快，越来越漂亮，但缺少一些东西。现代的孩子都在玩手机，这座城市的游乐场越来越少，以前的‘大世界’等早被高楼大厦取代。《世界儿童》系列有一幅画出‘大世界’入口处的圆形灯泡招牌，一对儿童在大树下玩耍。另一幅《变白》画了两座空白的大楼，青葱背景里隐藏着儿童的身影，他们已找不到游乐场了。”

如同儿童刊物灌输正确的价值观，李志希望自己的创作能有教育性，好像听了一首好歌，或看了一部好的电影，让人有所领悟。

男童是我的自画像

儿童刊物的男童不是叫“小明”，就是“大明”，不知不觉中成为李志的化身。画面里的男童长着蝴蝶的想象翅膀，在镜中映照着不同的自己。李志说：“我小时候的穿着与男童形象蛮像的，与妈妈争执上衣下摆要不要放入短裤里，他可说是我的自画像，隐藏着内心深处的世界。我自己就是他。”

创作以装置艺术为主的李志，这次重归绘画的怀抱。当今的艺术系学生关注多媒体艺术，在拉萨尔艺术学院兼职教学的李志提醒学生，从事艺术创作必须具备绘画技巧的基本功底，在科技与绘画技术之间求取平衡。

李志的《世界儿童》系列之《变自由》，油墨转印被用来创造报纸上的文字，将过去的技术与当下绘画并列。他毕业后，于1999年被选为新加坡泰勒版画院（STPI）首批六位实习生之一，到纽约工作室受训。

展览从4月17日至5月13日，星期一至五上午10时至晚上7时，星期六上午11时至傍晚6时，在谁先觉画廊（50 Cuscaden Rd HPL House #01-01 S249724）举行。4月15日下午2时至3时，李志以英语分享创作过程，有兴趣出席者可电邮brian.foong@ipreciation.com或拨电63390678报名。