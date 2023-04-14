我是一个天生喜欢旅游的人，但是，由于种种俗务缠身，再加上我年岁渐增，心渐渐地自外往内收，越来越热爱脚下这块土地，以致过去12年来，我没有离开过这块国土。

冠病疫情三年，哀鸿遍野，目及耳及的，都是每天有多少宗确诊病例，排行榜上某个国家每天有多少人因冠病导致并发症而命丧黄泉。三年下来，即使是心脏最强大的人，也未免会有承受不了的时候。

所以，一有铁哥儿呼朋唤友地邀请大家到邻国旅游团购时，我手上虽有永远做不完的工作，却仍选择暂时放下，准备到国外放松一下那十余年来未曾好好松懈过的神经线。

谈到旅游，在我中年时，每当有团体旅游时，无论是到中国或者美国，我总是勇于一个人率先出发，充当先头部队。迷路对我而言，变成小菜一碟。试问，在地球村的时代，路，还能够迷失到哪里去？

话虽如此，迈入耳顺之年以后，我的胆子变得越来越小，旅游时不敢再充当先头部队，特别是到邻国旅游，因为语言不通，我更要靠着大部队一起走，生怕一旦走丢了，旅不了游，回不了家。

这种情形，有一点像在非洲大草原上，小水牛永远要在水牛群的庇护下生活，小象永远脱离不了象群而独居。我这头老水牛，在某种程度上，性格与小水牛有着极大的相似度。

话说回来，这回乘坐大型旅游车一路坐到邻国国境，路上大家有说有笑，没有冷场的时候。团友们的行李都一并交托给团长处理，不怕丢失；手机、钱包，都放在行李箱中，了无牵挂。

但一检查了护照，盖了印章，过了关卡，我的团员们突然消失不见了；我一排排地查，一个个地看，遍寻不果。

我的心紧紧地收缩着，在冒冷汗。

接着，我以关卡为中心，搜索了周遭一公里内的地方，都看不到团友们的一丁点踪影。

我心里越来越慌，脚底开始发麻。

如果把自己弄丢了，行李都交由团长保存，手机与钱包放在行李箱中，身上只有一套衣物和护照，与外界彻底失去了联系，我该如何是好？

还好，这时还有一本护照。护照护照，就是保护自己的牌照；尤其是在境外，如果丢失了护照，谁会认识我？我又该如何自证身份？凭着这本护照，我浮现一线生机。

转念一想，不能就这么干着急，也不能就这样没有目的性地找。不是还有关卡吗？旅客们所有的入境记录，关卡都会留有记录。有了入境记录，团友们的联系方式不都会一一出现吗？

所以，我以马踏飞燕的速度，沿着来时路，踩着脚下那条修得不是很工整的沙尘滚滚的路，凭借非常稀薄的记忆力，回到了关卡。

回到了关卡，我不会讲邻国的语言，只能以蹩脚的英语，一五一十地把原委告诉小房间内的关卡长官，希望他们能够帮我联系到团友，哪怕是一个都好。

印象中，隔着玻璃，几名身穿制服的工作人员展现着露齿的和善笑容，让我悬着的心暂时放了下来。

就在我准备进一步陈述自己的惨状时，外头的气温渐增，我也流着汗，从睡梦中醒了过来。