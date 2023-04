4月30日是“国际爵士乐日”(International Jazz Day),新加坡爵士协会交响乐团(JASSO)旗下青年交响乐团(JASSYO!)当天傍晚将在新加坡植物园的邵氏基金交响乐台举办露天音乐会。

这场主题为”摇摆!摇摆!摇摆!”的音乐会由JASSO的资深音乐副总监陈伟祥指挥,特邀著名挪威爵士单簧管演奏家(Felix Peikli)同台,这也是JASSYO!自疫情暴发后的首次公开演出。

新加坡植物园的邵氏基金交响乐台,舞台环绕着水池、草地和绿树,适合家人亲友在野餐布上闲怡地观赏音乐会。当晚将演奏“The Kid from the Red Bank”、“I Got It Bad (And That Ain’t Good)”等多首经典的爵士金曲。