跨文化·跨形式·跨时代艺术节展“华彩”

2023“华彩”秉持文化融合，推陈出新，首次采用270度投影设计音乐剧《今后》的舞台，首次结合流行音乐与潮剧唱法的音乐剧《戏谁先说》和首次团结不同方言剧团的中华戏曲盛宴《戏曲一家亲》，都将为观众带来惊喜。

由新加坡华族文化中心主办的“华彩”艺术节是展示新加坡本土华人文化的年度盛会。“华彩2023”将在5月12日开幕，呈献11项涵盖音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、诗歌、书画、手工艺的节目，以跨文化、跨形式和跨时代的表演，展现本土华族文化的多元与精彩。

自2017年登场，“华彩”今年步入第6届，秉持文化融合推陈出新，为观众带来惊艳之作：如首次采用270度投影设计音乐剧《今后》的舞台，首次结合流行音乐与潮剧唱法的音乐剧《戏谁先说》，和首次团结不同方言剧团的中华戏曲盛宴《戏曲一家亲》。

今年也是新加坡国家青年华乐团成立20周年，新加坡聚舞坊成立30周年，南华潮剧社成立60周年，以及《联合早报》创刊100周年。新加坡华族文化中心将借华彩舞台与多位艺术伙伴同庆贺。

原创音乐剧：展望未来 回想新谣

由本地戏剧鬼才陈财龙执导的原创音乐剧《今后》由“䪭乐房”制作，本地阮演奏家蔡为仲担任艺术总监并饰演乐人（Muso）。乐人与宁芙（Nymph，由婆罗多舞舞者Sarenniya Ramathas饰演）和采风郎（Scribe，粤剧演员王俊明饰演）将在一个超越时间的多维度空间相遇，透过他们的故事和对话，为观众创造一个省视自我内心与过去，展望未来的想象空间。这场音乐舞台剧也将是“华彩”艺术节的开幕表演。

《今后》舞台剧融合华乐、婆罗多舞和粤剧，在一个想象维度中展开。（新加坡华族文化中心提供）

《告诉阳光》是一部以南洋大学诗社为背景的原创华语音乐剧。讲述1970年代一群热爱诗歌与音乐的南大学生如何在诗社中开启早期新谣的创作。这一幕幕的历史，将通过由张泛、杜南发和潘正镭所创作的一首首动听的诗乐来讲述。由TOY肥料厂制作，导演吴文德将携手编剧郭毅杰、音乐总监陈慧玲与一班优秀的演员与歌手，用青春的歌声浇灌昨日的南大精神。

作为新谣运动的代表人物，梁文福将在“绕梁一世情悠悠”分享会上娓娓道来蕴含在新谣文本中的人生、历史和本土情怀，并试图结合自己的词曲探讨新谣与个人及群体的关系。

梁文福将讲述新谣文本中的本土情怀。（新加坡华族文化中心提供）

“爵士也华彩”是“华彩”艺术节的长青节目，深受观众喜爱。由新加坡爵士协会呈献，协会的资深音乐副总监陈伟祥将指挥新加坡爵士乐团，并携手翁倩玉、李伟菘和李俊伟三位具有代表性的流行乐坛红人，演绎金曲。新加坡“摇摆之王”蒙特罗（Jeremy Monteiro）也将带来特别演出，让观众感受爵士乐演绎华语歌曲的无限魅力。

阔别多年，昔日乐团好友重聚舞台再现经典。《聚》是新加坡国家青年华乐团庆祝20周年的第二场主打音乐会，除了副指挥倪恩辉执棒，本场音乐会也特邀前团员黄德励担任客卿指挥。胡琴声部前团员刘礼齐与林明正将联手带来由刘礼齐改编注入电子乐元素的《赛马》，笛子演奏家陈庆伦和古筝演奏家郑怡雯将以曲笛和古筝倾情演奏双协奏曲《牡丹亭》，展现昆曲与华乐的优雅融合。由前团员王辰威为青年团10周年创作的《我们飞》也将再现舞台。

戏曲舞蹈：清河运动为启发

由聚舞坊制作呈献，舞剧《河清·坊立》的故事以新加坡河清河运动为启发点，结合了自身30年走来的心路历程。舞剧分为《屋漏·悟了》《逆流而上》《搬迁》及《传承·薪火》四幕，展现国人坚韧不拔和勇于创新的品格，缅怀建国先辈们的贡献与付出，并希冀把如此宝贵品格薪火相传。

由南华潮剧社首创的音乐戏曲《戏谁先说》，是融合流行音乐与潮剧唱法的新尝试。作品以当代新加坡社会的家庭氛围为背景，融入年轻一代的思想，展现本地方言文化流失的现象，以及老龄化社会中失智症家庭的苦与乐。

南华潮剧社《戏谁先说》探讨本地正在流失的方言文化及老龄化等议题。（新加坡华族文化中心提供）

《戏曲一家亲》是一场团结本地几大方言剧团的中华戏曲盛宴，包括广东粤剧、海南琼剧、湖北黄梅戏、福建歌仔戏及潮州潮剧。虽然它们各自的表演形式不同，却以中华传统文化为基础，为合作融合提供支点。节目由南华潮剧社、华戏荟、秀玉剧团、敦煌剧坊联袂呈献。

书画与工艺：秋斋藏品特展

庆祝创刊百年，《联合早报》携手新加坡华族文化中心主办“狮城美术 • 百年光华”秋斋藏品特展，集中呈现新加坡近百年来80位本地第一代到近代知名画家的160件作品，涵盖油画、粉彩、水彩、水墨、书法，全面展示我国美术史上的百年光华。

秋斋作为新加坡著名收藏斋号，一向以中国水墨画收藏著称，本次特展却是秋斋首次以本土美术为收藏主轴的一场视觉盛宴。此外也将展出早报珍藏、本地名家雅赠的24幅书画撷珍，包括先驱画家陈文希、陈宗瑞和刘抗，书法家潘受、陈声桂，还有林子平、蔡名智、陈建坡等画家作品。

鼎艺团“绣艺·留香”是一场结合手工艺与华乐室内乐的多感官音乐会。（新加坡华族文化中心提供）

由鼎艺团呈献，“绣艺·留香”是一场融合华乐室内乐与手工艺制作的多感官音乐会，以刺绣和大炷香的手工艺传承为灵感。节目由青年作曲家蔡宗玲、梁洁莹，画家兼陶艺家胡财和，老字号绣庄“翁展发”第三代传人翁泽峰，以及大炷香传人、新加坡南洋理工大学副教授杨佩华共同制作。

节目详情与购票链接：

https://ce.singaporeccc.org.sg/zh-hans/