续忆岁月年华 吴伟才推出《浮光流影》

本地作家、画家吴伟才继2022年出版《仔鱼时光》后，再接再厉推出《浮光流影》，完成成长岁月的追忆似水年华。

《仔鱼时光》写的是吴伟才的黑街（白沙浮）童年记忆，同时也刻画了1950、1960年代新加坡的混沌初开、多姿多彩。散文集得到不俗反响，并获选“2022年早报书选”。如今新书《浮光流影》仿佛续篇，更深入书写吴伟才与家人的关系。

坦诚面对自己过去

新书中篇幅最长的散文《祖母绿》，吴伟才揭露，祖母对他的不理解曾让20出头的他经受不了压力，入板桥医院接受治疗。

吴伟才在4月8日的新书发布与导读会上坦言，写作时一直纠结于是否要坦白这一段往事。

“我是有顾虑的……但我愿意写出来，因为我的一切经历，造就了今天的我。”

坦诚面对自己的过去，才能认识现在的自己。

“其实我并不想重复那次心痛的回忆。”吴伟才在文中写道。他记得当时在医院，医生安排与家人倾谈，他被带到一个设有扩音机的小房间，可以听见家人与医生的谈话。家人离开后，医生告诉他，你已经是成年人了，“家人对你的认识也就这么个情况，你觉得你以后自己认识自己更为重要呢？还是继续要求他们认识你更多才是更重要的？”

听完，“吴伟才完完全全醒过来。”

吴伟才形容自己小时候很调皮，仗着祖父的溺爱，任意妄为。他说，小时候对火很感兴趣，喜欢烧东西，躲在房间里乱烧一通，现在想起来才明白，在木屋里烧东西是多么危险。而且他也很庆幸没有走歪路，如果当年误入歧途，可能已经死在路边了。

吴伟才散文集《浮生流影》与《仔鱼时光》。（陈宇昕摄）

如今吴伟才把自己的顽皮解释成爱探索，这种性格让他在32岁时，毅然放下一切去世界各地背包旅行。

此外，吴伟才也表示，《浮光流影》是他抒情散文的最后一本书，但是会考虑出版“背包走天涯”系列的完结篇，内容或将包括南极之行与近年来到世界各地跑画展的游历经验。

他说：“接下来有很多画要画，因为我找到了新的画风，日思夜想，要去实践它。”