世界书香日 ZShop集品店专属优惠

配合4月23日的世界书香日，ZShop集品店即日起，让读者在购书时享有高达15%的全店折扣。

ZShop集品店特别挑选适合不同兴趣与年龄层的书籍，让读者能趁着今年的世界书香日沾上书香。特别推荐的好书包括《杨荣文凝思集第一辑》。这本书记录了新加坡前外交部长杨荣文与资深媒体人云大篪和研究助理叶思诚广泛思考的课题，主题围绕着凝思和思辨。同时，它也反映了杨荣文的人生观。

另一本畅销书是由焦点出版社出版的《从胶原到国会：李美花的故事》，讲述的是前国会议员 “花姐”从马六甲只身到新加坡求学，并且从政的经历。公众也能透过这本书了解她的人生哲理以及生活的点滴。

收录新加坡作家亚非言12部短篇小说的《走廊》也是必看书籍之一。亚非言以冷峻动人的笔触，书写组屋居民的酸甜苦辣。除了凸显”新加坡经验”的特殊性，亚非言也关注人的生存状态，以及普遍人性的共通之处。

本地作家亚非言的短篇小说集《走廊》，以冷峻动人的笔触，书写组屋居民的酸甜苦辣。从左到右分别为英文原作与中译本。（档案照）

其他本地小说还包括《那间小小的，小小的甜点店》以及迷离中环绕着亲情的《幸福玩具店》。

喜欢阅读非小说类书籍的读者也可购买双语版本的《饭饭之辈》、吴士宏的《越过山丘：打破人生和事业的迷障》和《幸福的真相：让100万人获益的幸福心理课》。

ZShop集品也售卖诗集，除了收录黄凯德百余首最新诗作的《如果爱情是一间鬼屋》以外，也有作者伍政玮解析社会建构的《用白纸做的小孩》。

适合不同程度小朋友阅读的华文书籍，包括万恩然的《乐乐和佳佳去图书馆》、符号的《森林灭火队》，以及万一光的《猴小子穿鞋》。其他儿童读物与辅助本，则有潮铺的《精选一百二十潮语词语》及富有新加坡文化历史的“Legendary Tales of Singapore”。

优惠将在4月30日截止。有兴趣的读者赶快上zshop.zaobao.sg选购心仪的书籍！