国际布克奖短名单出炉,早前以英译《九栋》入围的本地作家兼译者程异未能突围,止步长名单。

2023年国际布克奖星期二(4月18日)公布短名单,入围作品共六部,分别为“Still Born”、“Standing Heavy”、“Time Shelter”、“The Gospel According to the New World”、“Whale”和“Boulder”。

本届入围作品探讨的主题广泛,包括为母的挑战,无证件工人的挣扎,以及怀旧的危险。其中,“Time Shelter”原以保加利亚文写就,“Boulder”则出自加泰罗尼亚文,这两个语言的作品都是首次入围国际布克奖。

入围的作者包括三名诗人,一名导演和一名前保安人员。

本届国际布克奖的最终得主,将在5月23日公布。