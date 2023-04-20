艺评：南洋声景——新加坡华乐团之南洋风华乐

2023年3月25日，新加坡华乐团“南洋之媚”音乐会标志着南洋风华乐创作即将迈入20年。“南洋”一词，体现地理位置、历史迁徙，还散发着香料的气味。然而，关于声音，什么是“南洋”的声音？华族乐器又如何能够传达“南洋”的声音？新加坡华乐团南洋风华乐发展近20年，将南洋一词赋予新的声音意义，让华乐作品多了一种风格，成为南洋新的声景。

什么是南洋风华乐？新加坡华乐团荣誉指挥叶聪对于南洋风定出明确的定义，他说： “南洋泛指东南亚地区，包括新加坡、马来西亚和印度尼西亚。南洋音乐素材指具有东南亚地区特色的主题、结构、节奏及调式特征等音乐素材。这也包括来自中国南部地区如福建、潮州、广东、客家、海南的音乐，南洋人文元素包括南洋地区的文化、地理或历史题材或逸事奇闻。”2002 年叶聪接掌新加坡华乐团音乐总监时开启 “南洋风格华乐创作”的尝试，首位被委约的作曲家罗伟伦，于 2004年音乐会中发表了《王子与狮子》。2006、 2011、2015年，新加坡华乐团举办国际华乐作曲大赛，积累出更多南洋风华乐的声音。

“南洋之媚”音乐会所挑选的作品有罗伟伦的《海上第一人——郑和》、王辰威 《姐妹岛》、江赐良《刺的回味》、邓乐妍《熔》、谢湘铭《狮城漫步》与冯迪伦《狮舞弄清韵》皆是首次国际华乐作曲大赛所获奖的作品，17 年过去了，这些作品成了南洋风华乐的经典作品。新加坡华乐团南洋风华乐，也开始在大中华地区开启知名度。3月25日，大家欣赏了叶聪指挥新加坡华乐团所带来的这些经典作品后，隔日，新加坡华乐团首席指挥郭勇德在台湾指挥台北市立国乐团“狮城乐韵——郭勇德 & TCO”音乐会中，也把南洋风华乐作品介绍给台湾观众。