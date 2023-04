从马来西亚英文诗人、作家林玉玲(Shirley Goek-Lin Lim)的诗集汲取灵感,本地青年作曲者陈哲毅创作声乐套曲“Between Ground and Sky”(天地之间),包含五首为女高音和钢琴而作的艺术歌曲,并融入肢体剧场(corporeal theatre)元素,将在新加坡华族文化中心演出。

曾任教于美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校,林玉玲被誉为“马来西亚最杰出的诗人”之一。陈哲毅说:“几年前我在探索阅读本地英文文学时,读到林玉玲的诗集‘Ars Poetica for the Day’和‘Do You Live In?’,瞬间被她诗歌中的意象和结构美所吸引。

“在艺术歌曲创作中,文本的内在结构与音乐曲式相契合是关键。读林玉玲的诗,其节奏、结构和音韵都让我自然地用音乐回应。比如这首‘Do You Live In Singapore?’采用法文诗歌‘villanelle’的诗体,就很契合音乐的结构。”