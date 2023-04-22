鼎艺团新乐季开幕音乐会 祭出四世界首演

本地华乐室内乐团鼎艺团推出疫后首个乐季，围绕“初心”“新音乐”和“汇聚”三个主题展开，这也是黄德励去年升任驻团指挥后首个由他策划的乐季。开幕音乐会“心·音乐·汇”特邀本地指挥家陈康明、新锐钢琴家李楚人登台，并委约多名国内外知名作曲家谱写新作，将在滨海艺术中心新电信水滨剧院拉开帷幕。

黄德励说：“我们希望以不变的初心寻找新的声音，发掘未来华乐室内乐的经典，并汇聚演奏家、作曲家及艺术合作者的力量。这场音乐会的选曲涵盖广泛，有华乐与钢琴、古曲与诗词、本地与国际名家的新作等。”

音乐会带来四首世界首演新作。开场曲《离骚》由驻团作曲家蔡宗玲为琵琶、古筝与华乐室内乐而作；为钢琴和华乐五重奏（二胡、中胡、笛子、琵琶和打击乐）而作的《唐。夜旋香》，则由本地青年作曲家高程锦为音乐会量身打造。另外，本地作曲家潘耀田受邀改编《青年钢琴协奏曲》；中国著名作曲家高为杰受邀创作《宅中赋》。

首次邀请钢琴家合作

音乐会还将演奏几首经典作品，包括著名作曲家周龙从敦煌壁画汲取灵感的《敦煌回想》；台湾青年作曲家刘韦志根据已故报人韩山元著作《新加坡河，讲不完的故事》而作的《河漩》，以及马来西亚作曲家赵俊毅的作品《炎之舞III》。

本地新锐钢琴家李楚人首次与鼎艺团同台，期待中西乐碰撞火花。（鼎艺团提供）

鼎艺团也首次邀请钢琴家合作，李楚人说：“作为从小学习西洋乐的钢琴家，我一直觉得缺少了解自己民族文化的艺术契机，因此当德励邀请我与鼎艺团合作一首钢琴协奏曲时，我毫不犹豫地答应了。协奏曲是西乐的体裁，我很好奇华乐和钢琴如何擦出火花。”

音乐会也邀请陈康明担任客座指挥，他将执棒《唐。夜璇香》《河漩》《炎之舞III》和《青年钢琴协奏曲》四部作品。黄德励说：“指挥是一个乐团的灵魂，能够为音乐注入生命。我十分乐见鼎艺团与不同指挥合作，实验创造出新颖的声音。”

“心·音乐·汇”

滨海艺术中心

新电信水滨剧院

4月29日（星期六）

晚上7时30分

28元

sistic.com/events/season0423