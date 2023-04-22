本地诗人、作曲家槐华病逝

本地诗人、作曲家槐华（鄞国琦）4月22日早上逝世，享年87岁。

槐华女儿鄞方红（55岁）受访时说，槐华2023年4月中入院检查发现患上前列腺癌，病情已扩散，不打算化疗，于4月18日出院。没想到4月21日又因尿道炎入院，一天内病情急转直下，于22日早晨逝世。

槐华两年前患上直肠癌，经治疗康复，继续投身诗曲创作。

音乐专场将改为悼念音乐会

心连心歌艺坊原定于8月26日在南洋艺术学院李氏基金礼堂举办“槐华音乐专场·三——冬天之歌”。槐华本打算撑到演出结束。随着槐华逝世，音乐会将改为悼念音乐会。

音乐会负责人、本地女高音唐翎受访时说，音乐会下半场的作品大部分都还未正式发表，大多是槐华近年作品。

槐华有感生命到了尽头，写下《冬天之歌》感谢缪斯眷顾，让他一生创作不辍：“生命的冬天已来临，亲爱的，你对我依然钟情。”

“我的诗和歌，为人间增添两盏灯盏”

唐翎形容槐华是充满斗志之人。这次槐华入院，她与林慈训前去探望，槐华担心病情会导致头脑不清，所以有所交代，唐翎录下他的心声：“我去世后，我的诗和歌，为人间增添两盏灯盏……不会灭的，这样就够了。”

本地诗人槐华（前排中央）2022年在新声诗社举办“槐华诗与歌秘笈班”。（唐翎提供）

槐华原名鄞国琦，1936年8月26日出生于新加坡。他毕业于公教中学、南洋大学，1958年开始写诗，1962年出版第一本诗集《水塔放歌》；1979年自学作曲，曾出版专辑《亲爱的沙贝琴你在何方》（1999年中国录音，英国发行）及《槐华歌曲集》（北京人民音乐出版社2001年出版）。关心本地左翼运动的槐华曾主编《歌典·南洋之歌1939-2011》《歌唱在旗下1940-1990》《我爱这土地》《半世纪的回眸1938-1988热带诗选》。

槐华治丧处设在新加坡殡仪馆的Ruby Hall，4月22日（星期六）傍晚6时之后开放给亲友探丧。定于4月26日（星期三）早上9时05分出殡。