童书作家戴芸：写作时会设想亲子阅读场景

得奖童书作者戴芸说环境议题是她创作的兴奋点，她为此投入时间和精力去研究，并争取采集第一手资料完成创作。她相信再古老的题材，现代人还是有新的创作视角。创作童书，既为小朋友而写，也须要吸引家长目光，希望带给读者丰富的阅读体验。

戴芸刚从印度回来。

这趟印度之旅是为了完善她的得奖作品《夏尔贾汉》（Sherjahaan）。故事改编自真人真事，一对印度夫妇通过自身努力，退耕还林，重建老虎栖息地。尽管初稿已经得奖，但她还是忍不住要到实地考察，验证自己的作品，与当地人分享她的创作，了解他们的反应，听取回馈，确保在细节上符合科学与事实。

《夏尔贾汉》是2021年Astra国际绘本故事大赛的金奖作品，让戴芸赢得1万美元奖金（约1万3300新元）。这是她首次以英文创作。比赛由新经典文化股份有限公司策划，联合美国群星出版社（Astra Publishing House）、欧洲知名童书出版公司minedition共同举办。

身上有记者魂

戴芸有记者魂，在澳大利亚生活的时候曾在地方电视台工作。她的另一本得奖作品 《苏丹的犀角》也属于纪实文学。2014年一则关于世界上最后一头雄性白犀牛“苏丹”的新闻激起戴芸的好奇心。

戴芸接受《联合早报》访问时说：“也许创作者都比较敏感，我当时第一个想法就是：如果人类这个物种只剩下我一个人会是什么感觉？虽然人经常会被各种事情打动，但不一定会马上付诸行动。直到一年后，手上事情忙完了，我翻开手机里记录的这个新闻事件，想要了解更多。看到资料才发现苏丹的经历比我想象得要复杂。它的年纪也已经非常大了，随时可能死去，所以我有了紧迫感。”

紧迫感鞭策戴芸完成故事，与此同时她也意识到单凭谷歌、维基百科的资料无法写出有血有肉有细节的故事，所以一不做二不休，戴芸决定直接联系非洲肯亚相关单位，以及苏丹曾经生活过的捷克动物园，最后促成她与绘者李星明在2016年前往肯亚Ol Pejeta自然保护区，探望当时已年迈的苏丹。

《苏丹的犀角》抒情回眸这头孤单北白犀的一生，带出物种灭绝的当代棘手课题。作品感动了读者，并获得第七届丰子恺儿童图画书奖首奖。

对戴芸来说，环境议题是她的兴奋点，为此她可以付出时间、精力去研究与写作相关议题。接着她与国际安徒生插画家奖得主、俄罗斯插画家伊戈尔·奥列伊尼科夫（Igor Oleynikov）合作完成《北极熊搬家》。绘本以2019年失去栖息地的北极熊“入侵”俄罗斯小镇白鲸湾的真实事件为背景，以趣味的笔触带出严肃的议题。

现实主义题材提供创作动力

生于中国浙江，长于南京，现年47岁的戴芸本科毕业于南京大学外国语学院，硕士毕业于澳大利亚新南威尔士大学，毕业后曾短暂在当地担任电视记者。

戴芸说，非虚构写作是她童书故事创作的起点。她说，西方绘本发展百年，累积了许多优秀作品。面对那么多好书，小朋友的童书阅读时间又有限，当代作家如何超越前人？创作有何意义？之类问题一直困扰着戴芸。

“直到我看到美国现实主义题材绘本作者伊芙·邦婷（Eve Bunting）的作品，我才发觉，每个时代都有自己的故事，其实后人都希望知道人们怎么讲述他们自己时代的故事……现实主义题材给了我很多创作动力，我身边有很多值得讲述的故事。不过这些年下来，我的想法也有了改变。即使不断重复很古老的题材，每个人都有独特的表述方式，无论语言还是视觉，都还是可以不断创作。”

大约八年前，戴芸带着两个儿子随丈夫一起来到新加坡。大儿子目前在美国读大学，小儿子则在本地就读高中。

对她来说，绘本、童书适合任何年龄层读者。一个儿童文学的经典问题是：创作者应不应该考虑儿童读者？有的创作者认为，只有忠实于自己，做自己喜欢的内容，才尊重孩童读者。戴芸认为，从事儿童文学，还是要有服务意识，毕竟儿童的思维意识和表达方式跟成人不一样。她说，有些人只要做自己喜欢的事情儿童就会喜欢，这是一种天分和幸运，不是每个人都可以办到。

绘本、童书、儿童文学特别之处在于最终读者是儿童，但购买者却是家长。戴芸认为尽管有点分裂，但却不矛盾，因为作品必须同时抓住孩童与家长。家长必须喜欢才能全身心去给孩子讲故事。因此戴芸在创作时往往会设想亲子阅读的场景。

希望读者每次阅读都有新收获

戴芸最新作品是与插画家郁蓉合作的《你看见喜鹊了吗？》。打开绘本可以拉出一幅长卷画，正面是一个叫端儿的小孩寻找喜鹊的故事，背面则是张择端的《清明上河图》。创作者在古画上增加了一些小细节，让读者追踪线索感受这幅著名古画，这时视角也调转了，仿佛是读者就是故事里的喜鹊，正在俯瞰一座城。

戴芸说：“从创作者的角度来看，我希望我的作品是有层次的。每次阅读都会有新东西，是第一遍看不到的。不过我的第一读者仍是小朋友，所以一定要确保小朋友能从中得到东西。比如说幸福这个概念，好像很成人，但小朋友没有吗？其实有的，那就是高兴——这是给孩子的幸福书。”

（戴芸作品可在友谊书斋购买）

亚洲少儿读物节5月在新加坡举行

戴芸将参与来临的亚洲少儿读物节（AFCC），与韩国童书作家Lee Uk-bae、台湾童书作家林柏廷、王淑芬对谈，题目是“排版、写作与插画风格新尝试”。

受疫情影响，过去三届AFCC被迫以线上或线上线下混合形式进行。来临第14届AFCC将于2023年5月25至28日在国家图书馆大厦举行，主题为“欢阅”（Play！），100多位本地和海外嘉宾受邀参与，举办过超70项座谈、工作坊及大师班活动。

受邀嘉宾包括来自中国的作家兼翻译家阿甲和戴芸、来自台湾的作家兼插画家林伯廷和作家王淑芬、来自法国的2022年“国际安徒生奖”得主玛丽·奥德·穆拉尔（Marie-Aude Murail）、来自美国的诗人作家尼基·格莱姆斯（Nikki Grimes），及分别来自马来西亚、加拿大以及韩国的汉娜·埃尔卡夫（Hanna Alkaf）、赵希然（Xiran Jay Zhao）与Lee Uk-bae。

AFCC一日至四日活动套票票价从80元至220元不等，早鸟优惠期购票可享有15%折扣，早鸟期4月30日结束。公众也可选择购买单一活动门票，最低价门票20元，最高80元。请上网afcc.com.sg/tickets购票。