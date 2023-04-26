金笔奖开放投稿 新设翻译奖和导师计划

第16届金笔奖开放投稿，今年新增翻译奖与导师计划。

两年一届的金笔奖今年再度回归。由艺苑公司承办，国家艺术理事会支持，本届金笔奖与新加坡书籍理事会合作，继续作为探索新兴作家、培养作家社群，以及在本地创造文学表达环境的平台。

迈入第16届，金笔奖除了现有的短篇小说和新诗奖以外，也新增短篇小说英译奖。

短篇小说奖和新诗奖参赛者能以英文、中文、马来文或淡米尔文书写作品。翻译奖则须从新加坡作家书写的短篇小说，从中文、马来文或淡米尔文译入英文。这是为了扩大三语小说的读者群，也促进不同文化之间的互相理解。

翻译奖也可凸显翻译和译者的重要。

本届金笔奖新设导师计划。获奖者可向本地作家取经，在他们的指导下提升写作技巧，对获奖作品进行润饰和汇总，从而增加出版机会。

金笔奖设首奖、二奖与三奖，奖金分别为6000元、4000元及2000元。所有得奖者将获颁奖状，同时可参与导师计划。

首奖也将额外获得奖杯一座。

凡为新加坡公民和永久居民皆可参赛，不设年龄与主题限制。每篇作品的报名费为16元，可通过PayPal或信用卡支付。比赛现已开放投稿，定于6月13日下午6时截止。

投稿时须附上：

100字作者简介（以英语书写）

50字作品简介

一份作品PDF档案（不超过5MB）

参赛细则可浏览http://artshouselimited.sg/gpa。