《茉莉公主》作者孙希逝世

曾活跃于新加坡、马来西亚与印度尼西亚华文文坛的作家孙希，于2023年4月23日凌晨在住家睡梦中安详离世，享年86岁。

近年为孙希出版长篇小说《叶子》、文集《孙希文集三》的水木作坊创办人辛羽说，虽然孙希是印尼国籍，但作品多在本地刊行，退休后长居新加坡，并以新马作家自居。“在老一辈文化人当中，他曾享有盛誉，作品《茉莉公主》多次被改编在舞台演出。”

《茉莉公主》署名背后的故事

《茉莉公主》是一首5000多行长篇叙事诗，获1963年“南大全校文艺创作比赛”诗歌组特优奖。当时孙希以中国乒乓名将“韩玉珍”为笔名发表。孙希并非南洋大学学生，颁奖礼上由朋友陈生昌安排李春松领奖，多年后作品的真实作者身份才被披露。

这首长诗描述古代东南亚某王朝一女皇，由于对权力与荣誉极端狂热，以致心理变态，亲手杀死对她忠心耿耿的人，最后王朝也崩溃。1984年，本地华语剧团艺联剧团将《茉莉公主》搬上舞台，获得当时文化部主办的戏剧节比赛最佳表演奖，后来他们将作品带到中国与韩国演出，并获得山东国际小剧场话剧展演的“优秀剧目”奖。

孙希1937年3月11日出生于马来西亚霹雳金宝，20岁赴印尼一所私立大学深造，两年后进入中国北京大学主攻欧洲文学。他于1963年担任雅加达中文日报《火炬报》总编辑与主笔，1966年后从商，曾在1970年代初接手经营雅加达的上海书局。

孙希曾以努山塔拉、林凡、韩玉珍、穆春迟等笔名发表作品，著有叙事诗《茉莉公主》《丹那苏布尔》、长篇小说《柏斯布狄岛》《岸海蒙蒙》《叶子》等。