展华彩 共传承 《华彩2023》华丽出击

用音乐来介绍消逝中的手艺如大柱香制作和刺绣？你听说过结合流行歌曲与潮剧唱法的原创音乐剧吗？抑或在一场演出中，欣赏不同籍贯的戏曲精华？

新加坡华族文化中心年度文化盛会《华彩》华丽重现，新旧交汇跨越不同世代，不同形式与媒介碰撞出不同火花，在勇于创新的同时也延续着旧日精神。

一起来看看优秀的本地艺术文化团体如何通过一个个精心制作的节目，让我们独特的本地华族文化得以延续，大放光彩！

《华彩》今年步入第六届，于5月12日至6月18日，携手本地艺术与文化团体为观众带来11项以“传承”为主题的节目。精彩节目包括舞台剧、音乐会、讲座和展览等，更融入跨文化、跨领域和跨时代的元素。

用创新的方式介绍传统艺术

开幕礼将上演跨文化、跨音乐领域的音乐戏剧《今后》，由䪭乐房制作，融合华族传统乐器阮、粤剧和印度传统舞蹈。

创新作品融合不同文化，同时也涵盖华族传统价值观。本地阮演奏家，也是䪭乐房艺术总监蔡为仲说：“演出者以各自的文化艺术形式进行诠释，保留各自传统文化精髓。由我饰演的乐人Muso感情受困，处于崩溃的边缘，采风郎（Scribe，粤剧演员王俊明饰演）和宁芙（Nymph，由婆罗多舞舞者Sarenniya Ramathas饰演）坚持带他走出困境，表现出坚韧不拔的精神。他们共同迈步前进，拉近幻想与现实的距离，一起省思过去，展望未来。”

由䪭乐房制作的音乐戏剧《今后》，融合华族传统乐器阮、粤剧和印度传统舞蹈。（图/䪭乐房提供）

由鼎艺团呈献的《绣艺•留香》音乐会，巧妙地结合华乐室内乐与消逝中的华族文化手艺，如大柱香制作和刺绣。

创意总监兼客卿指挥郭勇德分享说：“留香，主要传达的是虽然‘大柱香’手工艺在消逝，但通过音韵和烧过的香留下来的香灰再创的艺术作品，寓意传承精神不灭，反而有承古扬新的新生机！绣艺，把仅留下的潮州刺绣传人的坚持和信念，结合作曲家的想像，以新颖别致的手法，把美丽的传统手艺给当代的我们秀一秀！传统艺术寻创意，代代相传永坚持。”

用音乐来介绍消逝中的手艺如大柱香制作和刺绣，会是怎样的表演形式呢？且看《绣艺.留香》如何诠释。（图/鼎艺团提供）

南华潮剧社首创的音乐歌剧《戏谁先说》音乐剧，采用流行歌曲与潮剧的唱法，体现出年轻一代方言文化流失的现象，以及失智症者的苦与乐。20岁的本地潮剧演员陈纬恬也首次挑战结合潮剧唱腔的华语流行歌曲《是谁先说》，观众可到YouTube先听为快！

南华潮剧社的另一部作品《戏曲一家亲》更是首次以一场演出呈献五个不同的本地戏曲，包括广东粤剧、海南琼剧、湖北黄梅戏、福建歌仔戏及潮州潮剧。

南华潮剧社导演何声勇指出：“我们相信团结的力量，就是大家一起保留和推广传统戏曲。我们更应该团结一致，力挽狂澜。不同的戏曲也有各自的传承和技巧，这也是一次很好的艺术交流，互相学习，求取进步。”

南华潮剧社带来《戏谁先说》音乐剧和《戏曲一家亲》戏曲作品。（图/南华潮剧社提供）

具有特色的新加坡华语音乐

新谣是新加坡上个世纪80年代的本土音乐文化运动，也是珍贵的本土华族文化资产。本届《华彩》除了有新谣代表人物梁文福博士的讲座（注：门票已经售罄），还有TOY肥料厂原创华语音乐剧《告诉阳光》，让你欣赏到由张泛、杜南发和潘正镭所创作的动听诗乐。以南洋大学诗社为背景，讲述了70年代一群热爱诗歌与音乐的南大学生如何在诗社中开启了早期新谣的创作。

TOY肥料厂艺术总监吴文德说：“通过音乐剧可了解上世纪50年代至80年代，新加坡年轻人的华文文学、歌词、诗歌和原创音乐的来源，追溯新加坡华语音乐的起点。”

他指出，这批南大学生的故事与精神，催生了当年的诗乐作品。演出以说故事的方式与乐队一起表演，通过分享这些故事，让观众对当时的时代背景与社会面貌有更好的认识。

《告诉阳光》讲述了一群热爱诗歌与音乐的南大学生在诗社中开启了早期新谣的创作。（图/TOY肥料厂提供）

备受欢迎的《爵士也华彩》，以西方的爵士乐来呈献华语经典好歌，可谓中西合璧。今年更邀请到跨越三个时代的优秀音乐人——旅日红星翁倩玉、本地知名音乐人李伟菘和新生代歌手李俊纬。新加坡“摇摆之王”蒙特罗也将带来特别演出。

旅日红星翁倩玉（左一）将携手新加坡爵士乐团在《爵士也华彩》中带来多首她的代表作品，如《祈祷》和经典民谣《望春风》。（图/新加坡爵士乐团提供）

薪火相传，不遗余力

今年也是聚舞坊成立的第30周年，新加坡国家青年华乐团成立的第20周年。这两个本地艺术团体秉持着坚毅不屈，勇于创新的理念，将具有本地特色的华族舞蹈及华乐，一代一代地传承下去。

配合《华彩》，聚舞坊将呈献创新舞剧《河清•坊立》，以双线故事的方式，述说聚舞坊成立30载及新加坡河清河运动的故事。

《河清•坊立》表演者希望借助舞剧向观众传达坚韧不拔和勇于创新的信息，同时也希望缅怀先辈们过去的贡献与付出，将薪火代代相传。（图/聚舞坊提供）

新加坡国家青年华乐团欢庆20周年，把多名前团员汇聚起来，呈献《聚》音乐会。昔日乐团好友重聚舞台，重现经典与新作！

《聚》音乐会是新加坡国家青年华乐团20周年的第二主打音乐会，为观众带来《赛马》、《牡丹亭》等作品。（图/新加坡国家青年华乐团提供）

免费欣赏艺术展览及电视影片

除了售票节目（最低票价从5元起），《华彩2023》也带来以下两个免费节目：

《狮城美术•百年光华》：早报百年庆其中一项大型活动，呈献从未展出的新加坡近百年来80名本地第一代到近代知名画家的160件书画作品，以及早报珍藏、本地名家雅赠的21幅书画作品。这是秋斋第一次在新加坡办新加坡画家的作品展。作品里有油画、水彩、粉彩、水墨、书法这五个门类。通过这些作品可认识新加坡画坛几代人的发展。

《生命传承 - 华彩电视节》：新加坡华族文化中心也与新传媒合作，让观众免费观赏不同类型的10部凸显我们华族特色的本地电视影片，包括《剃头刀》、《祖先保佑》等。

本地文化艺术的传承，除了仰赖艺术文化团体继续用心制作优秀节目，更需要观众的支持。大家不妨到新加坡华族文化中心欣赏精心制作的本地演出及参观展览，欣赏我们别具特色的本土华族文化。

点击查看《华彩2023》更多节目详情和上网购票。