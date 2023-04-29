搬演女性故事 古庙听“女声喧哗”

在古迹看话剧是怎样一种体验？5月6日下午，“颠覆未来”在百年古庙凤山寺与你相约。

非盈利组织“颠覆未来”由本地漫画家刘夏宗和前宗乡总会会长陈奕福在今年初创办，致力寻找并把具中华文化底蕴的内容与同样内涵的载体相结合。刘夏宗说：“由资深编剧创作的华语话剧很有底蕴，百年凤山寺更是自不待言，这样便找到了结合的切入点。”

还将搬上歌台

“颠覆未来”计划有六个系列，涵盖戏剧、诗集、漫画、音乐和饮食等。“女声喧哗”戏剧活动是首个推出的系列，去年10月已在海南宝餐馆首演，这是第二场演出，接下来还将搬上歌台演出。

在凤山寺的演出由本地资深话剧导演韩雪卿和青年剧场人梁海彬联合执导，携手八位老中青演员，以场域特定表演（site-specific）形式，带领观众游走于寺庙的各个角落，营造全新的话剧体验。

演出抽取本地两位女性剧作者吴倩如和林春兰的四个剧本片段，串联成一个多小时的“女性故事”。这四个剧本是《妈妈的箱子》《玉梨魂》《后代》和《生仔日记》，探讨女性生育以及在婚姻关系中的议题。其中《生仔日记》的创作素材，来源于前新闻工作者林春兰1990年采访的一位接生妇，以及接生妇在36年里所记录的“生仔日记”；《妈妈的箱子》《玉梨魂》的故事则从女儿整理家中女性长辈的遗物开始展开。

刚刚卸任南安会馆会长的陈奕福， 多年来专注于凤山寺的修复，让这座古庙建筑保留完好，获颁联合国教科文组织亚太区文物古迹保护卓越奖。观众看演出时，也能观赏到中国传统南方寺庙的特色。

林春兰说，导演尝试把剧情人物融入庙宇空间，舞台分布在庙宇的六个分区，包括庙前阶梯、左右侧堂、后院和大堂等，与表演中的台词、肢体以及视听感官有机结合。观众可以随扮演“庙祝”的演员到不同的演区，甚至观摩参拜仪式。

这是个具有实验性的剧场活动，阵容、内容和形式都有改变。演员包括资深剧场工作者孙于惠、谢芝炫、陈珮文，还有南洋艺术学院华语戏剧老师赵娜（原资深版“女声喧哗”演员）推荐的四名华语部学生以及一名英文部学生组成青春版“女声喧哗”班底：吴慧婷、刘神、谢礼杰、廖嫣妮和韩馨乐。这个演出，让在籍学生有机会向剧场艺术工作者学习，做到老中青三结合。

演出之后，将有交流活动。

“女声喧哗”系列第二场演出：