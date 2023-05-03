【地球日系列4】建筑是凝固的神谕

看过黄凯德笔下可怜兮兮的土地爷、梁海彬想象中海人的过去与未来，陈凯宇将气候变迁转化为老之将至的悲凉，今天随庭让想象力从未来回返现实，最后一次提醒自己——让我们静下心来，阅读本地创作者的文字、插画，重新思索人与文明、人与世界的关系。

“欢迎乘坐擎天树观景台的观光电梯，祝您在滨海湾花园度过愉快的一天。”

现在请你抬头看向电梯上方，你将看到我们正穿过层层叠叠的热带植物，缠绕的枝叶无限蔓延，花朵肆意绽开，即使是一块屏幕上的幻景，也令你忍不住惊叹，眼睛捕捉到的美是真的。再过几十秒，电梯就会将你送到观景台，你将呼吸到潮湿微咸的海风，亲眼看到真正生动的绿意，你的旅程即将开始，而我的使命也将结束。在此之前，在观光电梯上升的短短几十秒里，让我告诉你我的故事，告诉你一切真实背后的幻景，与一切幻景背后的现实。

我叫诺亚，你一听便知，这绝非我本名，而是个充满隐喻与象征的名字。我们都叫诺亚，携带建造方舟的希望而来。但因为讲述对象是你，我必须告诉你我的本名，高露美。启程的时候我刚满四十五岁，是一位母亲，这是我保留到最后，最重要的身份。我的女儿叫小贝壳，今年九岁，她有双纤细灵巧的手和一双活泼踏实的足，尽管大部分时间都被厚厚的隔热服盖住。但每当她使出浑身力气帮我按摩酸痛的肩头，每当她动听的足音在我周围雀跃地响起，我都会瞬间充满活下去的勇气。我毫不避讳地说，活着只是为了她，我的小贝壳，我也愿意为了她能继续活着而死去。事实是，在我们那个时代，仅仅活着已是种奢望。我的丈夫被征召去建筑堤坝那天，小贝壳的足音静止了。她依偎着我，我紧紧搂着她，她吸着鼻子问我：