衣若芬新书《星洲创意》发布与导读会

陈宇昕

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发布 / 2023年5月3日 4:19 PM
衣若芬新书《星洲创意》解码新加坡历史记忆。（八方文化创作室提供）
衣若芬新书《星洲创意》解码新加坡历史记忆。（八方文化创作室提供）

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通过报章杂志广告等图文资料重构一个地方一个时代的社会面貌，本地学者衣若芬新书《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》搜罗、分析历史资料，以博物馆展览厅的形式，带领读者了解新加坡过去的一系列特别议题。

19世纪到2019年，历经新加坡开埠、独立建国，到迎来庆祝金禧，处在不同的国际局势中，衣若芬通过本书带读者阅览新加坡国家图书馆最早的汉字书籍，回溯早年鸦片贸易和拒毒倡导，窥探中国海外第一份中医刊物，认识中国五四运动中的新加坡人，欣赏新加坡的珍贵藏画及品味新加坡电影。

作者将这些故事展示在七个虚拟展厅，提供歌单，希望读者在轻松的氛围里认识历史。

衣若芬是台湾大学中国文学博士，现任教于新加坡南洋理工大学人文学院，《联合早报》副刊专栏作家，本地“文图学会”创始人兼荣誉主席。

本书由八方文化创作室出版。配合世界书香日，文图学会将于5月7日举办新书发布与导读会。

《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布与导读会

  • 2023年5月7日（星期日）下午2时30分至4时
  • 国家图书馆大厦5楼Imagination Room
  • 报名网址： https://go.gov.sg/text-and-image-ss
  • 联络邮址： textandimagestudies@gmail.com

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