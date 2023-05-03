哪天，你在街上看到一个白发闪烁的诗人，背着简单的行囊，踽踽独行，你凝望着他孤清的背影，可曾听到他朗朗清清，轻轻曼曼的歌吟。

早起对镜，忽见满头白发，有点愕然。怎么白发来得这么快，这么多，仿佛一夜之间，天地移位。但不伤感，这是岁月留给我的最好礼物，高高兴兴地接受。

四十几岁时已是半壁江山“白”去。不是说白发象征老龄吗？可我才进入壮年，何谓老之将至？于是寻方觅法，用这头半墨半漂的发充作“试验田”。我的头皮比较敏感，任何染发剂都会产生过敏反应，即使是草本植物的染剂也不顶用。为了那一头人工化了的黑发，受尽头皮的抗议和折磨，那种凶猛的连绵的痒，铺天盖地而来，早也抓晚也抓，直到整个头皮抓得一片通红，晚晚睡得心惊胆跳，还得用另一种止痒剂收复失土。有一回上美发院染发，竟然睡着了，半小时的睡眠换来的是彻头彻尾的溃败，整整痒了两个星期。痛，尚可忍，痒，叫你一辈子也忘不了。

身边的“老”朋友，个个黑发闪亮，显得精神，不过个个也是染发一族。问为何染发？白发是未老先衰啊，人生中最金贵的日子已经一去不复返了，更可怕的是，上街被人叫声爷爷，大概有点阿Q心态，你不能装作听不见。老归老，怕啥！除了青山绿水，日夜星辰，谁能不老？相传彭祖长寿达800华年，那又如何呢？也只不过比我们痴长700多年，最终也得与山野同眠。彭祖尚不能例外，宇宙也在逐渐老去，只是感觉不出；每过去的一秒，地球就老了一秒，何况人乎？