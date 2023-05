1.软性抗议

组屋楼下有个贩卖机

贩卖政治正确

吃了后

玫瑰不长刺

犀牛不长角

人类不长牙齿

最近全岛增设更多贩卖机

吃不消的发送键

开始锋芒起来



2.软性定义

科学收听着鬼故事podcast

书卷气穿好运动装前往健身房

自卑在cosplay

只剩我

依赖网络性格测试

告诉我是谁



3.软性竞争

See how you compare with 2002 other applicants

双黄线在鞭策车辆

一旦停就中saman



注:podcast(播客,一种数字广播技术);saman(马来文/新式英文,指罚单)。