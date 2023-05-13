本地卡司为《吉屋出租》注入青春

本地剧团Sing’theatre在社媒发起关于新剧目的民意调查，《吉屋出租》以压倒性优势获胜，于是Sing’theatre决定献演这出百老汇名剧；年轻本地和亚裔卡司为该剧注入青春活力。

“52万5600分钟，除此之外，还能用什么来丈量一年的时光？以日出日落，以午夜以咖啡，以英寸以英里，以欢笑以争执？除了52万5600分钟，还能用什么来丈量这一年时光？——用爱如何？能不能用爱来当时光的度量衡？”动人心弦的名曲《爱的季节》（Seasons of Love）感召我们以“爱”来丈量时光，充盈生命。6月，这首歌又将在本地舞台上唱响——本地剧团Sing’theatre将把百老汇名剧《吉屋出租》（Rent），带到狮城，年轻本地和亚裔卡司为该剧注入青春风情。

Sing’theatre辖下的Sing’theatre学院与Showstoppers音乐剧院，致力于通过培养下一代表演者，为美好社会打造美好表演。Showstoppers今年庆祝成立六周年之际，Sing’theatre决定展示他们迄今为止规模最大的音乐剧《吉屋出租》。

专业人士热情投入表演演员阵容中有好几位新加坡下一代音乐剧人才，包括拉萨尔艺术学院毕业生瑞秋（Rachel Bradberry）和凯蒂（Katie Walker），以及最近在大型音乐剧《光耀建国路》（The LKY Musical）中表演的沙迪（Shadi Yusuf）。其他演员有许多是Showstopper的长期表演者，他们参与本地戏剧、即兴和歌舞演出，同时白天他们是律师、建筑师，甚至动物园管理员等，这些忙碌的专业人士凭着一腔热情投入艺文表演。