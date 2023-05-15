林海燕《一人一半》新书发布会 夫妻分享共渡难关经历

剧场人林海燕将过去17年的50篇文章结集为《一人一半》，涉及婚姻、个人、社会观察、健康和旅游等，与读者分享婚姻之道与生活点滴，鼓励大家积极勇敢地跨越人生的高山低谷，活出自己。

她说：“这些年来，写作给予我力量。尤其在经历人生低潮期时，文字让我面对自己，以豁然的心，继续追求生活里的真善美。”

《一人一半》全书五章，展现作者人生中的五个“我”：喜欢采访的写作人，经常突发奇想的编剧，见识官场的官太太，爱玩的妈妈，以及享受爬山潜水的旅人。想知道如何“幸福直到永远”吗？书中，尽是线索。

林海燕提到：“每个人都在各自的领域里扮演不同的角色。我是妈妈，同时也是妻子、女儿、导演、编剧、老师，感谢我的另一半让我扮演好自己，勇敢面对生命带来的挑战、喜悦、惊喜，甚至惊吓，最后沉淀为美丽、美好，以及美满。”

林海燕认为写作给她力量，尤其经历人生低潮期时，文字让她面对自己，以豁然的心，继续追求生活里的真善美。（焦点出版社提供）

5月27日，她将携手夫婿马炎庆，举办《一人一半》新书发布会。两人将分享人生路上相依为伴的点滴，一同创立和经营剧团“海燕等人”的经历，以及两人先后患病而共渡难关的过程。林海燕也将回首失语症的迷惘，以及康复旅程。

“从事剧本创作35年，三年前我突然无法讲话、写字。康复初期，我的华文水平跌至谷底，只好改用英文创作，慢慢寻回自己。“

2020年9月，她以英语创作了一部“语无伦次”的舞台剧《被困在地毯里的蝙蝠》，描绘一只在黑暗中单独飞翔的蝙蝠，所经历的恐惧与困惑。

发布会上也将首次朗读这部剧作与康复日记。相关片段由ONE FM 91.3电台广播员林顺（Simon Lim）和96.3好FM电台广播员陈丽仪演读。陈丽仪也负责主持活动，以及朗读文章。音乐人谢耀天也会弹唱《关怀方式》，回忆这对夫妻当年的合唱。

《一人一半》发布会