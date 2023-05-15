《从征募到复员》为南侨机工课题提供新视野

二战期间，一群南侨机工在陈嘉庚的号召下远赴滇缅公路，运送战争物资到中国，在后方支持中国的抗日行动。滇缅公路形势险峻，他们却以血汗和生命为抗战出奉献。

随着最后一名南侨机工蒋印生在2022年10月29日逝世，南侨机工因而走入历史。但他们所体现的普世价值，如和平、公平、正义与自由，应获得更广泛的认同。

近年来，一些南侨机工的文集及资料集在中国出版。而新加坡历史学者林孝胜、叶忠铃和崔贵强合著的《从征募到复员——南侨机工回国抗战史》提出新的论述，为南侨机工课题提供新视野。

详实的田野调查记录

本书包含本地学者在滇缅公路展开田野调查后收集的资料，配合当年的本地报章报道，以及机工的口述历史访谈记录等原始资料而著成。本书反映了东南亚华人的视野与观点，也收录了二战历史研究者林少彬发掘的日本战时档案资料，为首次出版，非常珍贵。

《从征募到复员——南侨机工回国抗战史》由南洋学会出版，一方面为南侨机工的事迹留下详实的田野调查记录，也希望发场先辈身体力行的普世价值。

《从征募到复员——南侨机工回国抗战史》新书发布会