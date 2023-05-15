译者和小说家间的双声道叙事

在本地小说家和译者程异看来，新闻报道和历史著作须具备客观和全局的观点，但小说关注的是被卷入历史大浪的个人。小说家如何穿过时间，留住历史？译者的翻译工程又意味着什么？

每个大历史事件中，新闻论述和数字统计的背后，是一个个鲜活的生命，他们有各自的故事，却可能卷入和湮没在历史的洪流中。在本地作家和译者程异（Jeremy Tiang）看来，新闻或历史论述必须纵观全局，小说则可以处理个中的小人物故事。

2009年，程异在挪威奥斯陆往特隆赫姆的夜班火车上，深夜未眠，文思泉涌，写成的短篇小说“Trondheim”获得当年的新加坡金笔奖，这笔奖金让他得以专注写长篇小说。他走访马泰两地的华人新村和马共居住的友谊村，在国家档案馆聆听口述历史，进行人物采访。2017年，“State of Emergency”出版，隔年获新加坡文学奖。其中译本《紧急状态》在今年出版，走进了华文阅读世界。

《紧急状态》讲述了新马左翼运动和政治拘留的动荡岁月。 小说六章即描写六个人物，包括对抗争满腔热血的华校生秀丽与背景截然相反的伴侣刘杰森，随秀丽加入马共森林游击队的南德，回国寻求大屠杀历史真相的记者雷瓦希，秀丽的儿子亨利和外甥女史黛拉。在波涛汹涌的政治潮流中，个人与集体艰难前行。

纪实小说和历史论述又有什么不同？程异认为，新闻报道和历史著作都必须具备客观和全局的观点，但小说看待的是被卷入历史大浪的个人故事。

《紧急状态》作者程异：作品呈献给中文界的读者，会带来不同的看法。（受访者提供）

从翻译中获丰富灵感

程异既是小说家，也是译者。他的译著至今逾30本，包括英培安、海凡、尤今、张悦然、双雪涛、颜歌、刘心武和骆以军等作家的小说。今年，他也凭译作“The Ninth Building”（原著为邹静之《九栋》）入围国际布克奖长名单。

在书写《紧急状态》的过程中，程异也积极翻译，从中获得丰富灵感，尤其是英培安的《骚动》和王润华的《重返集》。“在某程度上，《紧急状态》可以说是跟《骚动》进行一场对话。”

如今，《紧急状态》的中译本面世，由林琬绯和陈思安合译。林琬绯是上世纪五六十年代政治领袖林清祥的侄女，陈思安是作家、编剧、导演和译者，程异曾翻译她的话剧作品，彼此间已形成默契。

程异受访时说：“译者有自己的观点和表达方式，自然能为作品带来新的意义，而作品呈献给中文界的读者，也会带来不同的看法。”

《紧急状态》译者林琬绯：五六十年代风起云涌的大时代，从来没有觉得距离遥远。（受访者提供）

林琬绯在译者序中提到，自己虽然是70后，但五六十年代风起云涌、热血澎湃的大时代，从来没有远离她。她从小听长辈忆述碎片化的故事，长大后官方叙事却占主流，幼时故事成为难以启齿的家族史。直到阅读《紧急状态》英文原著，记忆中的故事片段得到补足，变得立体，也让她主动提出翻译本书。

“我有冲动也有责任用中文写出这段故事，让更熟悉用中文阅读的长辈，也能从书中看到自己的身影，找到自己的过去。”

《紧急状态》译者陈思安：大学毕业后，才开始关注并重新认识新马地区。（受访者提供）

文学是最深切的入口

陈思安受访时说，她这代人对新加坡最初的记忆，是亚洲四小龙经济腾飞的奇迹，是对一个文化、语言同源的背景下更加文明而繁华的国度的想象。直到大学毕业后，阅读渐渐涉猎到亚洲近现代史的部分，才开始关注并重新认识新马地区。

“尽管社科书籍能帮助我梳理历史脉络，但真正走近一个国家和其中的人，文学才是对我而言最深切的入口。”

陈思安分享说，她随黄锦树、张贵兴和黎紫书的作品，徜徉于马来半岛胶林间、锡都的世俗小城里和砂拉越的村落中，程异的《紧急状态》又带她走进了风云变幻时的新加坡。流连在这些作品里，历史变得有气味，有温度，有面孔，远非某种“主义”可以概括。

早报文学节上，程异将连同林琬绯与陈思安，聚焦《紧急状态》进行分享。除了创作与翻译初衷，探讨的课题包括：两位出身背景迥然的译者，为何携手翻译一部小说；译者从什么角度参与历史记忆建构工作，又为何觉得这部作品极具作者野心？分享会上也将深入探讨小说能否弥合社群之间的鸿沟，文学翻译是否能将历史保存下来。

曾翻译过双雪涛《艳粉街》和张悦然《茧》的程异，也将和两名作家展开对谈。《艳粉街》和《茧》里的几个故事，展示了两代人的命运，故事背景跨越的30年，正是中国发展巨变的30年。作为见证者，小说家如何穿过时间，留住时间？译者的翻译工程又意味着什么？

作为译者，程异认为翻译之于文学作品，是一种很密切的关系，因此他首要的考虑就是自己想融入哪些作品。他也说：“翻译不同风格的文学作品，就像一个演员出演迥异的角色。不是保留或流失什么的问题，我关注的是能从原文获得什么启发。”

两场活动由《联合早报》主办，新加坡国立大学中文系和云茂潮中华文化研究中心联办。

故事双声道：历史记忆，跨域共情，以及《紧急状态》的中译（双语，现场提供传译）

日期：5月27日（星期六） 时间：晚上7时 地点：报业中心礼堂（1000 Toa Payoh North S318994） 主讲：程异、林琬绯、陈思安 主持：曾昭程（国立大学中文系助理教授） 报名：go.cityreading.sg/stateofemergency或扫码

穿过时间和语言

日期：5月28日（星期日） 时间：下午4时30分 地点：报业中心礼堂 主讲：程异、张悦然、双雪涛 主持：刘晨（国立大学中文系助理教授） 报名：go.cityreading.sg/throughthecities 或扫码