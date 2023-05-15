中国作家雪漠：女性象征人性之神性

在荒凉无垠、险象环生的黄沙中，两名女子如何以蓬勃的生命力和勇气走出困境，这又如何体现女性的精神力量以及普世价值？中国作家雪漠将在线上参与《联合早报》城市阅读节，通过英文新作《沙漠的女儿》主人公的身世，探讨女性力量怎样影响世界。

雪漠的代表作“大漠三部曲”——《大漠祭》《猎原》《白虎关》，是中国西部文学的标志性作品。他的作品以乡土中国为背景，蕴含灵动而神秘的西部文化，并对存在、人性、灵魂、生命和永恒等命题作思考和探索。雪漠三度入围“茅盾文学奖”，《雪漠小说精选》僧伽罗语版去年也获斯里兰卡国家文学奖。

《沙漠的女儿》（Into the Dessert）由美国著名汉学家与翻译家夫妇——葛浩文和林丽君合译，采用《白虎关》和《大漠祭》的故事情节“创译”，描写兰兰与莹儿两个西部女人到沙漠深处的盐池讨生活，途中惊心动魄的沙漠之旅。

中国作家雪漠著有“大漠三部曲”，是中国西部文学的标志性作品。（主办方提供）

雪漠受访时说：“一旦了解东方女性，特别是中国西部女性的生存状况，就会明白她们身上高贵、坚韧和强悍的特质。其实，兰兰和莹儿的沙漠之旅，已非单纯的生命旅行，而是一个巨大的寓言，从中突显西部女性在面临生命巨大厄运时所迸发出来的精神力量，以及面临死亡的思考和叩问，这已经不是生与死的较量，而是灵魂历练和升华的契机。”

当代社会忽视慧性文化

另一方面，活在当今的世界，尤其高度发展的城市景观中，自然书写和西部文学能发挥什么意义？雪漠认为，时下的城市文明和商业文明，大多以盈利为目的，功利性很强。在这样的时代背景下，人们多崇尚智性文化，而忽视了慧性文化。

他说：“城市人因而不可避免地带有功利色彩，变得势利，社会价值观也因此异化，多注重物质和欲望，以身价、地位、金钱、豪宅等来评判一个人的成功与否。在日常生活中，这已成为我们的集体无意识，进而异化了我们的灵魂。这导致很多人陷入焦虑、痛苦或抑郁的精神危机之中。”

雪漠认为，在这样的情况下，西部文学所独有的野性和原创性，所承载的爱与智慧，正是现代人需要的灵魂滋养，带来宽容、安详和博爱。正如女性象征着人性中的神性，其爱与智慧也能为世界带来和平。

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