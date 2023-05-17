《文字现象2022》主编陈志锐 与“文学推手”董农政、白全成对话

《文艺城》年度文选《文字现象2022》将于第三届早报文学节发布，同时举办“文学推手”座谈会，主编陈志锐对话本地作家、前文艺版编辑董农政与白全成。

《文艺城》2016年推出第一本文选《文字现象2015》，至今已到了第八部。这次邀请到本地诗人、学者陈志锐担任主编，他从2022年刊登在《文艺城》的作品中挑选出10篇小说、31首诗与6篇散文，构成过去一年的“文字现象”。

陈志锐说：“文学是兴观群怨，是无用之大用，是最沉重之轻，是最黑暗里的光。”

阅读了一年的《文艺城》作品，陈志锐用一个英文字母m概括。

m意味着multi-，一个前缀词，即：多元。

除了2022年《文艺城》推出“小说m世代”，其他篇章都展现了多元的关怀，多元的表现手法。这或许就再现了《文艺城》这块自由投稿的发表原地的自由特性。

47篇诗文的作者包括：文戈、陈凯宇、丁云、潘靖颖、何颖舒（随庭）、海凡、艾禺、李宁强、潘正镭、周德成、夏心、余宁、梁文福、杜南发、毛丽妃、语凡等。

此外，陈志锐也将《文艺城》2022年底至23年初策划的“文学推手”系列文章存目，包括白全成《文学的因缘际会与传承 我与〈南洋学生〉〈晚报·文艺〉及其他》及董农政《晚风吹送，文思涌动——我编〈晚风〉与〈文艺〉的二三事》。

“文学推手”座谈会嘉宾为本地作家白全成（左起）、陈志锐与董农政。（受访者提供）

《文艺城》将于5月30日（星期二）在Distrii办伴举办“借力与发力——《文字现象2022》发布与‘文学推手’座谈会”。陈志锐将与白全成、董农政对谈，借从前的文艺副刊编辑故事，展望本地华文文学文艺编辑的未来。

借力与发力——《文字现象2022》发布与“文学推手”座谈会

主讲：陈志锐

对谈：董农政、白全成



日期：5月30日（星期二）

时间：晚上7:30至9:00

地点：Distrii Amphitheatre

报名：go.cityreading.sg/litphenomena2023