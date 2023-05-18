【开卷】诗歌《灰西鲱》

灰西鲱是一种分布在北美等海域的食用鱼，安诗一写灰西鲱并无特殊寓意，更多是表现一种地方感。她羁旅远行于美国波士顿，因这个异域空间而写了这首诗。

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[00:28] 作者访谈

[01:02] 作品分享

[03:59] 赏析

《 灰西鲱 》 作者： 安诗一

春天 在波士顿种下风

种下执念 和了无希望的自己

时间荒芜 万物静止 三月的影子单薄

雪下不下来都结不了果

路面上的盐也清冷

飞扬的雪色下 岛屿熟悉又疏离 平静且温柔

不会有多少预料之外的偏差的

开始便是悲伤的开始

结束则是漫长的结束

星期的火车向前开

艳红在轨道上吭哧作响

就连枝桠分明的纹理 都碎裂得很好看

随锈迹斑斑的罗盘四处走走

记得龙虾 松鼠 野鸭

也记得阳光 树影和时令

乍暖还寒的夜里 海风湮没深邃的叹息

于是尝试摒弃所有修饰直白地表达

感受 目的 和抵达一座城市的意义

玫瑰以自洽的逻辑为轴

在绝对空间里盛开孤独的宇宙

那温柔是通透的灰 自顾自地快乐着

半截真挚的诗 掌灯徘徊于壁垒之外

找不到边界恰当的自白

在并不熟稔的夜晚 书页卷曲

昏黄的烛火 摇晃着一个炙热而隐忍的灵魂

而我们不谈海 不谈月亮

也不谈日落