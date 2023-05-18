创乐者交响乐团15年 以巨作奏响名声

创乐者交响乐团主要由在校生和其他专业人士组成，节目单却一向以挑战古典乐中的经典巨作闻名。5月27日，乐团将呈献第100场音乐会，邀俄罗斯钢琴家苏德宾（Yevgeny Sudbin）合作拉赫玛尼诺夫《第二号钢琴协奏曲》。

创乐者交响乐团（Orchestra of the Music Makers）是本地出镜率最高的乐团之一。从节目单上看，不乏马勒交响曲、瓦格纳歌剧、拉赫玛尼诺夫协奏曲等西方古典音乐晚期巅峰之作，让人很难相信，这是由一群高中和大学生经营起来的非职业乐团。

5月27日，乐团将呈献自2008年成立来的第100场音乐会，特邀俄罗斯钢琴家苏德宾（Yevgeny Sudbin）合作广受喜爱的拉赫玛尼诺夫《第二号钢琴协奏曲》。15年来，乐团不仅给一群少年留下珍贵的成长记忆，丰富本地音乐厅的节目单，也让新加坡在世界的音乐舞台上留下足迹。

以音乐回馈社会平均年龄才19岁的初代创乐者们主要来自英华学校、华侨中学和莱佛士书院的音乐团体，他们常在音乐会后聚在一起，便萌生创办乐团的想法。现任艺术发展总监张秉真说：“我们希望为爱好者提供玩交响乐的平台，当时这样的机会不多。我们也希望通过音乐回馈社会，这是我们从成立以来不变的宗旨。”