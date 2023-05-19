文学小场域的大作为——序《文字现象2022》（中）

四、小说大步走其他难以主题划分的文学作品，我们且分文体来进行解读。首先，或许因为疫情中较长时间的闭关，甚至隔离，较长篇的文字有了时间与空间而得到苏醒。特别是像短篇小说这种文体，在2022年的《文艺城》里有了较多篇数与较大篇幅的出现。这一现象确实是可喜可贺的，因为在新华文学史上，历来比较长篇的小说总是相对缺席。当然，文艺城全版的5000-6000字也仅是短篇小说的篇幅， 然而这已经是一个从短篇走向中篇，甚至长篇小说的一个重要开端，或者种子。多年来，我们一直希冀着新华文坛有更多的长篇小说与长篇巨著。已故文化奖得主、新华文坛的重要小说家英培安先生就一再强调要有拿得出手的长篇小说，才可能与世界上重量级作家媲美。所以从过去新华文坛上盛极一时的微型小说、闪小说或极短篇，跨步走向短篇小说，确实也是一件美事。在2022年《文艺城》里头出现的小说包括以下几篇精彩的创作。

退休后笔耕益发勤奋的文戈近年以小说为创作中心，大有再攀文学高峰之势，令人钦佩与期待。短篇小说《情书一鞋盒》精彩地描述了妻子通过一个旧鞋盒里保存着的一堆情书证据来追思与重构意外过世丈夫的众多“情事”。作者以第三人称书写倔强的妻子在痛恨丈夫的精神外遇的当儿，也感叹自己“有名无实”的婚姻与光阴的蹉跎。结尾来个大逆转，竟发现丈夫收得最久也最隐秘的情书竟然是当年妻子写给素未谋面的笔友（也即丈夫）的。全文有悬疑，有起伏，有细腻复杂的情绪，亦有荒谬的人事际遇，完全笼罩在一股幽幽的愁绪里头，令人惆怅不已。