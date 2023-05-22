书展@百胜楼　丰富书单推广阅读

新加坡书展走过37个春秋，2023年转型为“城市阅读节”，百胜楼商联会同时举办“书展@百胜楼”，两个机构分担了阅读推广与书籍展销的任务。

无论形式如何，内容总是王道。

这次阅读节的海内外阵容包括：台湾作家龙应台、陈文茜；中国作家雪漠；马来西亚历史学者廖文辉，以及本地作家叶孝忠、前报人林任君与剧场人林海燕。

书展@百胜楼设主舞台，5月28日（星期日）下午3时30分，《点智慧》主编《新明日报》总编辑朱志伟与《点智慧漫画》漫画作者梁铭恩将分享他们与已故星云大师的一段缘，接着职场专家沈文才将分享平凡人的成功之道。

《点智慧漫画7》与《点智慧13》由《新明日报》总编辑朱志伟主编。（主办方提供）

焦点出版的《点智慧13》收录了星云大师去世前，写于2023年1月的序文。他写道：“《点智慧》在《新明日报》刊载至今，已经近5000个日子，感谢朱总编辑的费心整理。他的起心动念都离不开一个‘点’字，希望读者通过文字，可以让智慧穿进内心，在耳濡目染、潜移默化之下，成为一个更好的人。”

书展第二个周末，6月3日（星期六）中午12时，本地建筑与历史学者赖启健将举办座谈介绍本地先驱漫画家张洋及其作品《消失了的过街小贩》。6月4日（星期日）下午3时，本地漫画作者中秋王将在主舞台介绍他的新书《易漫2——易经的人生智慧》。

完整节目请上网cityreading.sg/programmes/查询。

百胜楼画廊也配合书展举办品宣阁“文房四宝展”，好望角画廊“第二代油画家——他们的故事”，近意美术馆“刻画——时光的印记展览”，以及古玩收藏等展览。

主办方也准备了一系列工作坊、亲子与导读活动。

此外，参展的友联书局、友谊书斋、玲子传媒与焦点出版为早报读者准备了书单。

主办方为早报读者准备了书单：沈文才《讲好你的故事》（左起）、张曼娟《自成一派》、葛亮《梨与枣》与吴晓波《把生命浪费在美好的事物上》。（主办方提供）

友联书局推荐：张曼娟《自成一派》、杨定一著，马奕安（Jan Martel）与陈梦怡协力的《呼吸，为了疗愈》、陈文茜《晚安，我的生命》、刘小卫《公关生涯》、沈文才《讲好你的故事》、蔡澜《蔡澜人生大玩家（全四册）》、蓉子《别人家神》、龙应台《走路》《大武山下》及读书猴、滕小涵《自学大全》。

友谊书斋聚焦参与第三届早报文学节的中国作家吴晓波，带来他的代表作《人间杭州》《把生命浪费在美好的事物上》《影响商业的50本书》《吴晓波企业史》。此外还有日本小说家东野圭吾《白鸟与蝙蝠》、中国作家葛亮的《燕食记》《梨与枣》、逻辑思维创始人罗振宇《启发》、硅谷投资人吴军的励志书《富足》等。

推荐书单包括黄仿《构建更好的童年》（左起）、余广达《幸福玩具店》、蓉子《别人家神》。（主办方提供）

玲子传媒聚焦成长与教育，推介该社新书邓禄星《育人育己，心田心耕》、黄仿《构建更好的童年》、蝴蝶妈妈（陈敏洁）《育儿如画》、陈帅《蓝宝石号上的七天》、余广达绘本《幸福玩具店》、虎威《我的狮城建筑老友》、旭阳诗词选《筑梦之旅》、符泰《生命如花篮》等。

《点智慧》系列外，焦点出版也推出早报前总编辑林任君新书《世事任君谈——报人生涯一得之愚》、林海燕新书《一人一半》、新报业媒体华文媒体集团的《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》，以及早报《文艺城》年度文选、陈志锐主编的《文字现象2022》。

焦点出版的新书有：林任君《世事任君谈——报人生涯一得之愚》（左起）、林海燕《一人一半》、华文媒体集团《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》、陈志锐主编《文字现象2022》。（主办方提供）

《世事任君谈》不单是一位资深报人的评论文集，更折射了《联合早报》以至新加坡媒体的发展轨迹。《雅意》则从华文报收藏中精选出60几位艺术家的近90件作品，新加坡及海外约占一半，以水墨画居多，其他包括书法、水彩画、油画和陶塑。