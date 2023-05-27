新加坡国际钢琴节 四名家呈献独奏会

阿根廷钢琴家尼尔森·戈纳将以个人独奏会掀开6月新加坡国际钢琴节的帷幕，马来西亚青年钢琴家、作曲家及指挥家东姑依方也举办大师班。此外，今年将在平台再现上届受邀钢琴家徐永胜和麦考利的现场演出实录。

来临6月是本地钢琴爱好者值得期待的月份。6月3日至11日，第29届新加坡国际钢琴节将在维多利亚音乐厅和线上平台SSOLOUNGE举行。该音乐节由新加坡交响乐团于1994年创办，如今已成为国际乐坛的常年盛事。

依循往例，本届钢琴节邀请四位国际著名钢琴家来新加坡呈献独奏会与大师班，四位演奏家是：阿根廷钢琴家尼尔森·戈纳（Nelson Goerner）、马来西亚青年钢琴家、作曲家及指挥家东姑依方（Tengku Irfan）、美国钢琴家乔纳森·比斯（Jonathan Biss）和法国钢琴家皮埃尔-洛朗·艾马尔（Pierre-Laurent Aimard）。

独奏会与大师班6月8日，尼尔森·戈纳将以个人独奏会掀开本届新加坡国际钢琴节的帷幕。戈纳以演奏肖邦作品著称，更是波兰音乐文化的推广者。这场独奏会将主打四首肖邦的叙事诗，并以李斯特的《B小调奏鸣曲》将独奏会推向高潮。9日，首登新加坡国际钢琴节的依方将演奏贝多芬较少被演奏的《第22号钢琴奏鸣曲》，以及法国作曲家福雷（Faure）和德国作曲家舒曼的作品。此外，他还将演奏由本地青年作曲家高程锦创作的钢琴小品。