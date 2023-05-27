台湾《中国时报》报道，旅美台湾作家、翻译家、学者林文月于美国加州时间5月26日早上逝世，享耆寿90岁。

林文月是当代华文文学散文名家，代表作有《读中文系的人》《饮膳札记》《拟古》《写我的书》等。她也是重要的翻译家与文学学者，她曾译注日本古典文学名著《源氏物语》《枕草子》《和泉式部日记》《伊势物语》等。

林文月1933年出生于生于上海日本租界，幼时接受日本教育，11岁回返台湾，开始接受中文教育。

林文月是当代华文文学散文名家，也是重要的翻译家与文学学者。（档案照）

自台湾大学中文研究所毕业后，林文月留校任教，专攻中国古典文学研究。她也曾任美国华盛顿大学、斯坦福大学、加州伯克利大学、捷克查理斯大学客座教授。1993年自台大退休后，旅居美国。

林文月曾获中国时报文学奖，台湾国家文艺散文奖及翻译奖。

林高：林文月人如其文

新加坡作家、文化奖得主林高1981年到台湾大学深造，大学时代曾上过林文月的两堂课，结下深厚师生情缘。

林高还记得2000年他带学生到台湾拜访多所学校，每天饮食油腻受不了。他跟林文月通电话时偶然提起，林文月说：“你来我家吧，我煮粥给你吃。”

清粥、菜脯蛋、茭白筍、老母鸡炖笋，简单的一餐，让林高记忆犹新。

作为学生、读者，林高形容林文月“人如其文”。