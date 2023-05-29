中国财经作家吴晓波：经济发展改变人的精神面貌

“仓廪实而知礼节”，在吴晓波心中，商业具有美好和建设性的一面，灿烂的文明遗产都与商业活动息息相关。经济除了改变人的物质生活，也会改变人的精神面貌。

阅读《把时间浪费在美好的事物上》与《人间杭州》隐隐感受到中国作家吴晓波的两种感性面向。

前者洋溢着理想主义，对现实不满，焦虑，恨铁不成钢。后者纵观杭州历史发展，借由一个个历史人物与情境，道出世事沧桑，似乎更温婉包容。

吴晓波接受《联合早报》视讯访问时说：“《把时间浪费在美好的事物上》实际上是本散文集，收录了十来年不同时期的文章，标题是我女儿18岁（2014年）时写的文章。你看到的愤世嫉俗，是因为我一直以来都是自由主义者。借用市场的力量，我希望中国变成一个有普世价值的自由国家。我这么多年来，身处这个国家中，一方面看到了很多进步，另一方面看到进步慢了很多，甚至有退步，就会很着急。在《把》一书里，你可以看到我不同阶段的情绪，我跟时事与时代的对话，有些对话像冲撞。所以你会看到很多情绪的东西，比如谈自由谈理想，谈人的成长，谈国家的改变带给我们的焦虑。我写《人间杭州》，把情绪藏到后面去了。这本书的书写更结构化一点，从古到今，特别长的时间跨度。人在特别长的时间面前，就会变得很敬畏、很卑微。用钱穆的话说：你会对历史有更多同理心。《人》一书里，你会看到更多同情方面的东西。你跟这座城市相处久了，慢慢会跟这座城市和解。”

《把生命浪费在美好的事物上》是吴晓波的第一本散文集。（互联网）

吴晓波是中国知名财经作家、媒体人，“890新商学”“蓝狮子”出版创始人，2014年开设“吴晓波频道”并基于此成立“890新商学”。毕业于复旦大学新闻系，吴晓波常年从事中国企业史和公司案例研究。2009年被《南方人物周刊》评为年度“中国青年领袖”，著作《大败局》（I和II）《激荡三十年》《激荡十年，水大鱼大》《历代经济变革得失》《腾讯传》等都深受读者欢迎。

希望写作改变轻商传统

中国有个传统：文人轻商。但如今是个商业时代，经济问题是民生根本，也是文明的核心。吴晓波靠自己的写作与媒体平台，希望能够改变这种轻商的现象。

吴晓波说，子曰：“君子喻于义，小人喻于利”，两千多年来，中国儒家文化排斥商人，中国的政策向来视自由商人对大一统的政权有很大威胁。中国文学作品、四书五经里，商人都被边缘化，比如白居易诗句“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”，就形容商人不重感情。在中国传统的历史叙述中，二十四史里几乎没有商人的影子，吴晓波做过研究，《清史稿》里就只有一个商人入榜。

吴晓波在一篇文章里写道：“在全球经济规模第一的国度里，从事工商业的商人阶层却成了一个被妖魔化、边缘化的族群。他们的政治地位和社会地位极其低下，自《史记》之后，正史之中几乎没有完整的记录。甚至连司马迁也因在《史记》中专写《货殖列传》一章，而遭到后世学者的诟病。以工商业最为繁华的宋代为例，有名有姓的商人寥寥无几，在史书上，连妓女的名字都远远多过商人。在清代，山西商帮控制了中国的盐业、边贸和金融业，其财富总和相当于中央财政收入的两倍，可是在536卷的《清史稿》中，被记录在案的晋商仅一人而已。商人阶层的懦弱和缺乏自主精神，更是让人印象深刻。 ”

他感慨，甚至在今天，中国大陆仇商的社会情绪仍很容易被激发起来。

吴晓波1990年复旦新闻系毕业以后，便成为工业记者，有机会近距离观察商业活动。他自己后来也创业，也做投资，在他心中，商业有特别美好与具建设性的部分，灿烂的文明遗产其实都与商业活动息息相关。

他引管仲的话“仓廪实而知礼节”指出，人类在温饱后才能知书达理，寻找精神与审美的富足。

《人间杭州》写的是一座城与一个人之间的关系。（档案照）

《人间杭州》一书虽然笔法抒情，但吴晓波非常重视各时代商贸文化如何改变杭州，他写隋炀帝开凿大运河使得杭州成为商业中心，明朝倭寇攻打杭州城也因为商业纠纷，当今杭州因为阿里巴巴等电商企业有了新生命，成为中国新一线城市，凡此种种都与商业密不可分。

但回到根本，其实吴晓波写的，是一座城与一个人之间的关系。一如他在后记刻画的：“你被城市占领，同时，你成为城市的主人。”

经济除了改变人的物质生活，也会改变人的精神面貌。吴晓波说，经济繁荣后，一般市民开始对文化感兴趣，包括诗歌、书画、古董、建筑。他记得十几年前到台北故宫博物院受到很大震撼，博物馆商店里琳琅满目的延伸产品，让消费者买回家收藏。反观北京故宫不但周边产品稀缺，甚至因为要在故宫内开设一家星巴克都闹得不可开交。吴晓波说，现在北京故宫推出许多周边产品，包括高仿的国画，甚至还有故宫的沙发。

他说：“这些企业慢慢变得柔软起来，通过商品的现代性表达，成为人们生活的一部分，这是过去几年，中国审美和商业非常正向的发展。”

杭州首次将电竞纳入亚运

中国仍在发展经济，杭州的发展于吴晓波而言是个有趣的案例，可以当成整个中国的缩影。被疫情延后的杭州亚运会将在9月23日开幕，政府投入了大量资源改善基础建设，扩建交通、地铁，并在萧山区建立了新的场馆等公共设施。就吴晓波观察，杭州市民都很兴奋，除了有生意可做，杭州将得到国际的关注，吸引更多人前来居住、发展企业，亚运的效应或可持续一两年。杭州也首次将电竞纳入亚运项目，建立场馆，日后可发展成新的文化产业。吴晓波除了对足球、篮球感兴趣外，也想要一窥杭州电竞产业会如何借由亚运会发展起来。

如今吴晓波每个月都会组团带企业家相互拜访，最近组织了两三百人参观深圳的联想工厂，了解这家笔记型电脑公司的成功之道。这次到新加坡参加早报文学节之前，他也组织了两三百名企业家在日本商务旅行，届时会有六七十人随他从日本来到新加坡。他们打算在新加坡拜访字节跳动的亚洲总部。

吴晓波在《激荡三十年》书中谈到新加坡与中国的密切关系，如1978年改革开放初期邓小平访问新加坡，以及新加坡在苏州发展的工业园区，为中国的工业建设带来新思路。吴晓波曾借《李光耀回忆录》了解新加坡历史，这次受邀参与早报文学节，到新加坡谈杭州、谈中国经济，吴晓波也想多了解新加坡的商业与人文面貌。

中国经济45年：从杭州说起

主讲：吴晓波

对谈人：周兆呈

主持：吴晓媛

6月3日（星期六）下午4时30分至6时

报业中心礼堂

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