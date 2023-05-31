台湾开拍杨丽花纪录片　杨丽花不排除再演出

据台湾媒体报道，公视、台视和国家电影及视听文化中心，星期二（5月30日）宣布《世纪初恋杨丽花》纪录片开拍，该片将由荣获金马奖最佳纪录片奖的导演曾文珍、摄影廖敬尧、灯光叶明广、声音杜笃之、音乐李欣芸等人携手合作，将杨丽花近60年演艺人生的精华留下纪录，预计于2025、2026年于电影院播映。



歌仔戏瑰宝杨丽花说，为准备这场记者会而辗转难眠，碍于牙龈发炎，她特别请徒弟陈亚兰将帮她录的致词稿分享给大家，提到她一步一脚印，最坚持的就是台湾最本土的文化歌仔戏。她说自己出生在台湾，“我爱台湾，若没有歌仔戏，就无杨丽花……感谢大家看得起我杨丽花，一直给我机会，到我这个年龄还没将我忘记。”



杨丽花说，歌仔戏是台湾人共同的记忆与骄傲，也是她的生命，她要将老祖先忠孝节义的智慧传承下去，希望透过纪录片传承台湾最美的文化。明年迎来80大寿的杨丽花说，若有适合的电视或舞台剧，她也不排除再演出，目的还是希望多推广歌仔戏。



台湾文化部长史哲也出席记者会，史哲说：“歌仔戏是台湾最具代表性的本土创作之一，而杨丽花更将歌仔戏带入上个世代的文化科技产业——电视当中，成为风靡全台的大众文化，创造出全台湾民众共同的记忆。今日借由民间丰沛的创作能量、影视听中心的典藏保存，以及公视、台视的制作，让大家得以再看到杨丽花风采的再现。期待《世纪初恋杨丽花》纪录片完成后，除了进入电影院以外，也会进入这个世纪才有的OTT平台（指串流媒体服务），让大家看见心目中台湾的‘First Love’。”



被问到日常，杨丽花透露会做一点运动，陈亚兰透露杨丽花很爱看剧，也看韩国《鱿鱼游戏》，接下来就是全心配合纪录片拍摄。被封为“世纪初恋”的杨丽花，被问到初恋，她妙答是母亲。被问到戏龄超过半世纪的她，喜欢演男角还是女角？杨丽花也直白的说：“觉得女生比较不会演，不自然，擅长的还是男生。”



杨丽花还吐露，1989年制作主演歌仔戏《红楼梦》，收视率频频刷新纪录，更红遍全世界，荣获英国女王伊莉莎白二世邀请演出，最后因档期排不开而无法成行，成为人生的一项憾事。