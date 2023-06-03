“触·当代舞蹈节” 从身体中寻找力量感

第13届“触·当代舞蹈节”节目选编以肢体，以及我们与肢体、与自身的关系为中心，感受身体作为表达工具的深刻价值。四个表演平台，将带来16场不同的现场表演，带我们回归舞蹈的本质。

缓步迈入后疫情时代，各项艺术节庆逐渐如常展开。本地现代舞团“人·舞团”（The Human Expression，简称T.H.E）将于6月8日至27日，举办第13届“触·当代舞蹈节”（cont·act Contemporary Dance Festival，下简称“触”）。今年的节目选编以肢体，以及我们与肢体、与自身的关系为中心，毕竟肢体是我们所有追求的工具，同时该舞蹈节也试图带我们回归舞蹈的本质。

舞蹈节总监兼人·舞团创团艺术总监郭瑞文说：“这场疫情对我们大家来说是一个重要的提醒，提醒我们要通过磨炼与自我的联系，来维持身体和情绪健康的重要性。随着疫情的逐步消退，当我们全神贯注于日常的忙碌生活时，这种具象的意识变得愈加重要。能借由‘触’带来一个真正关注我们身体的艺术节庆，令我们感到兴奋，毕竟无论是在运动和表演中，还是在我们的日常生活中，身体都是不可替代的。通过我们带来的一系列艺术家作品、表演和课程，我希望观众能够感受到身体作为表达工具的深刻价值，并在他们自己的身体中找到一种新的力量感。”

今年，“触”的四个表演平台，将为公众带来16场不同的现场表演。