叶聪、佘美幸携手亚洲文化交响乐团演绎《梁祝》

由淡马锡基金会支持，本地亚洲文化交响乐团6月3日举办音乐会，由两位文化奖得主叶聪、佘美幸担纲，联袂呈献华人小提琴文献中最亮眼的明珠《梁祝》协奏曲，以及董叶明、罗伟伦、王辰威、宋俊杰和沃森（Eric Watson）等本地作曲家的作品。

亚洲文化交响乐团成立于2016年，由郑逸杰和黄德励联席担任音乐总监，乐团以演奏亚洲作曲家创作的曲目为使命。首次担任该团客席指挥的叶聪说：“这与我担任新加坡华乐团音乐总监期间大力推动有南洋风格曲目的理念十分契合。”

叶聪今年1月卸任新加坡华乐团音乐总监，并受委任荣誉指挥。他说下来的工作使命和重心之一，是帮助新加坡的年轻音乐家、作曲家、指挥家和乐团，因此毫不犹豫接受此次合作邀约。

曾亲身见证《梁祝》首演

这场音乐会的压轴之作《梁祝》，是华人世界耳熟能详的经典作品，诞生于1959年的上海音乐学院，两位作曲人陈钢、何占豪与首演独奏者俞丽拿当时都是上海音乐学院的学生。母亲是上海音乐学院声乐教授，当时即将入读上音附小的叶聪，亲眼目睹这一曲目世界首演的盛况。

叶聪曾见证《梁祝》首演并多次指挥该曲。（档案照）

叶聪2018年曾带领新加坡华乐团与美国著名小提琴家约夏·贝尔（Joshua Bell）演绎这首曲目，该场演出录音近期由索尼古典音乐出版唱片；2019年，新加坡华乐团赴欧洲巡演，叶聪与本地小提琴家甘宁在柏林与布拉格的音乐厅演出该曲，大获成功。

此次担任小提琴独奏的佘美幸曾任新加坡交响乐团副首席，她是新加坡交响乐团自1978年草创以来唯一走到最后的本地演奏家，于2006年获颁新加坡文化奖，2019年荣休。叶聪形容佘美幸对该曲的演绎十分自然质朴，没有多余的装饰，非常值得现场聆听。

这场音乐会还将演奏多首具有本地文化特色的音乐创作，包括董叶明根据本地民间旋律创作的交响组曲“Symphonic Suite on a set of Local Tunes”，罗伟伦创作的《王子与狮子》，沃森创作的《麻将伙伴》（Mahjong Kakis），青年作曲家王辰威创作的“Peyalaran”，以及青年作曲家宋俊杰创作的“Naadu Tapestry”。董叶明、罗伟伦与沃森同为新加坡文化奖得主，也让本场演出更具“含金量”。

“TF-ACSO Musical Mosaics”