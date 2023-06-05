艺文活动群起“抢观众” 幸福的烦恼

后疫情时代，本地艺文活动纷纷回归现场。4月起，华语艺文活动满档，多重选择对受众是种幸福，但活动之间不免陷入竞争状态。艺文界该如何找到合作和协调的机制，避免太多活动撞期？如何开拓观众？几名活动负责人、活动参与者接受访问，谈谈当前华语艺文活动盛况的喜与忧。

本地学者、诗人陈志锐在早报文学节《文字现象2022》发布与“文学推手”座谈会上形容，现在是AC年代，After COVID，后疫情时代。而这种后疫情特征最显著的表现是，大家力求摆脱疫情的描述，书写更多元的情境，这便是他主编《文字现象2022》所看到的本地华文创作的多元特征：m，即multi-。

本地艺文活动也在AC时代纷纷回到现场，2023年4月起，本地艺文活动排得密密麻麻。这里列出几个主要大型华语相关活动：

世界书香日暨文学四月天（4月1日至5月27日）第11届新加坡华语电影节（4月28日至5月7日）第六届“华彩”节（5月12日至6月18日）“新空下”全国学生新谣音乐节音乐营（5月20日和21日）第14届亚洲少儿读物节（5月25日至28日）中学、高中语文特选写作营与双文化营（5月29日至31日）第三届早报文学节暨首届城市阅读节（5月26日至6月3日）2023年阅读节（6月23日至7月16日）新加坡诗歌节（7月28日至8月6日）除了上述活动，本地还有院校、书店、文化团体与个人举办的许多节目，对受众来说，这么多选择是最幸福的事。但在新加坡华语群体逐渐萎缩、老化的当儿，节目全挤在同个时期，参与者的来源会不会都来自某一两个特定群体？竞争的结果，会不会使得活动最后无以为继？这篇专题就邀请几名活动负责人、活动参与者来谈谈当前华语艺文活动盛况的喜与忧。