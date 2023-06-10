新加坡华族舞蹈剧场 参加釜山国际舞蹈节获好评

第19届“釜山国际舞蹈节”6月2日至6月4日于韩国釜山市举行，本地华族舞团新加坡华族舞蹈剧场代表新加坡参与，演出获好评。

釜山国际舞蹈节始办于2005年，每年召集世界各地舞蹈精英，在当地汇演、交流和研讨。这次舞蹈节上，新加坡华族舞蹈剧场在6月3日及6月4日于海云台海边特设的舞台，表演由该团艺术总监梁杰旎编创的两支原创作品《隐晦曲折》和《间》。

两支作品寓禅意

在此盛会上展现这两支作品，梁杰旎分享说：“中华文化的美可体现在不同层面上，或是靓丽四射、鼓声欢腾这种直观上的美感，或是内蕴含蓄、心领神会形而上的美。两支作品寓于禅意，展现出‘以神领形，以形传神’的内涵。希望观众在静心观赏中，能深深感受我们华族文化气韵生动直击心灵的美。”

演出结束后，台下的观众报以热烈的掌声，釜山国际舞蹈节执行总监辛恩珠盛赞新加坡华族舞蹈剧场的表现，她说舞团的演出让超过3000名海内外观众见识到华族舞蹈艺术的多元化。“舞蹈中所表现的传统与现代的融合，唤起了观众们的内在意识。此外，舞蹈服装的颜色与海云台海边相得益彰，凸显了舞蹈的秀气和海云台的优美。能邀请到新加坡华族舞蹈剧场参与此届釜山国际舞蹈节，是我们的荣幸。”

今年舞蹈节共聚集14个来自韩国本地的舞蹈团体，和来自阿根廷、加拿大、法国、哈萨克斯坦、菲律宾、台湾等国家和地区的八个团体，共有近80个作品登场。

参与舞蹈节的新加坡舞蹈剧场舞者黄文汝说，能站在国际的舞台表演，及亲睹这么多国际舞团的作品令她大开眼界，受益不浅，同时也是一种挑战。“由于这次的表演场地是在户外沙滩上，演出时避免不了海风，尤其是其中一支舞目《隐晦曲折》的服装包括了覆盖面纱的斗笠帽，所以演员在呈现完美舞姿的同时，也要让纱随风飞扬。此外因天气，我和几位舞者都感到不适，但这并没有影响我们对待演出的态度，大家努力把最好表现带给观众。我期待接下来参加更多国际舞蹈节，把新加坡华族舞蹈传播给更多的国际观众。”