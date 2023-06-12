台湾MeToo连锁效应 文坛与传媒名人遭举报

台湾最新一波“#MeToo”运动从政坛蔓延到媒体、学术界与文坛，多位名人被当事人实名指控，包括六四民运领袖王丹、《中国时报》副总编辑刘永嘉、学者陈芳明与诗人郑愁予等，被指利用权势做出不当行为，多是性骚扰惯犯。

台湾剧集《人选之人——造浪者》以写实手法勾勒台湾民意操纵的选举政治明争暗斗，大受欢迎。其中反派人物、立法院长赵昌泽（戴立忍饰演）道貌岸然，借用自身权力地位，与多名助理发生性关系，拍摄对方裸照作为要挟，欲望不断膨胀。

《人选之人》大受欢迎，也引起人们反思权力关系中弱势性别遭剥削的现实情况，成为台湾最新一波“#MeToo”运动的前奏。先是政坛多人被指控性骚扰，接着媒体、学术界与文坛也有多位名人被当事人实名指控，包括六四民运领袖王丹、流亡诗人贝岭、时评人曾柏文、《上报》董事长王健壮、《中国时报》副总编辑刘永嘉、学者陈芳明与诗人郑愁予等。

贝岭：完全是一个杜撰《人选之人》编剧简莉颖6月2日在脸书撰文，她在大学时期（2006年左右）曾遭中国流亡作家贝岭非礼。当时简莉颖因研究美国作家苏珊·桑塔格，希望与出版桑塔格作品并且认识桑塔格本人的贝岭借书。没想到，当她赴约前往贝岭住处，贝岭竟试图跟她发生性关系。简莉颖写道：“我坐好后，他压上来，亲我，抚摸我，我瞬间不知道怎么反应，然后他抓着我的手放进他内裤里，触摸他的下体……”