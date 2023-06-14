本地作家蓝玉逝世，享年83岁。

蓝玉，原名李玉琼，毕业于新加坡立化政府华文中学，1960年代拾笔写作。除了蓝玉外，她也曾使用康乃馨、归燕、李馨等笔名。著有《生活底脚印》《跳不出后巷的女人》《西窗晨语》《浓情系离人》等。

本地作家蓝玉的作品。（郑文辉提供）

蓝玉的丈夫、《新明日报》前副总编辑郑文辉接受采访时说，蓝玉患有糖尿病，五年前开始洗肾，尽管如此，疫情前还很活跃，他们一起出国，他也时常带蓝玉下楼吃东西，见见朋友。“不过疫情后待在家里很少出门，她就慢慢静下来了。”

疫情期间，蓝玉因患有失智症，生活日渐无法自理，去年10月，她从陈笃生医院回来时已无法进食，必须使用胃管，身体状况越来越糟。

2023年6月13日傍晚，蓝玉在医院逝世。

蓝玉的治丧处设在阳伯台雅丰苑1号（1 Youngberg Terrace, Avon Park, S357741），6月16日下午1时20分出殡。

本地作家蓝玉，本名李玉琼。（郑文辉提供）

蓝玉曾任《联合早报》和《新明日报》副刊编辑，曾主编文艺版《文风》《城市文学》。她退休后与丈夫、前报人郑文辉携手经营蓝点图书书店与出版社。

郑文辉说，蓝玉还有很多文章并未集结出版，尤其在担任编辑期间一手编辑一手写作，累积了许多作品。遗憾后来身体状况不允许，没能整理。