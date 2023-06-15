国光剧团来新演出 重温传统京剧精髓

台湾国光剧团将带来两场表演，《春草闯堂》被誉为“天下第一喜剧”，《大显神通·京剧舞与武》则汇集传统京剧精髓，是一场经典折子戏串联演出，也是一场中华文学的飨宴。

还记得上次观看海外专业戏曲剧团的精湛演出是什么时候吗？滨海艺术中心将在后疫情时代首次呈献海外戏曲团体的演出——台湾的国光剧团带来《春草闯堂》《大显神通·京剧舞与武》两场表演。

滨海艺术中心有限公司节目策划员李碧华说：“国光剧团是新加坡观众较熟悉的戏曲团体之一，以往我们也呈献过国光剧团的节目，例如2019年的《卖鬼》及2016年的《百年戏楼》，观众反应很好。我们希望借由国光剧团的号召力，吸引观众回到剧场观赏现场戏曲演出；同时国光剧团勇于创新，节目富有教育意义，我们也希望通过他们的节目让更多年轻观众接触以及认识戏曲这门传统艺术。”

国光剧团这次将为新加坡观众带来两场不同演出，李碧华介绍说，7月21日晚上8时的《大显神通·京剧舞与武》顾名思义，将汇集传统京剧当中的各种精髓。是一场经典折子戏串联演出，也是一场中华文学的飨宴。观众可通过《三国演义》中的《吕布试马》《水浒传》中的《活捉》及家喻户晓的《八仙过海》，看到传统京剧中的“靠功”，几近失传的“跷功”，及武生与武旦精彩的对打画面，国光剧团特别规划及精挑青年优秀演员担纲演出。