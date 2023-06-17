华戏荟呈献《这就是爱》琼剧折子戏

华戏荟将于6月25日呈献《这就是爱》2023琼剧折子戏。

这台才子佳人戏，包括四折折子戏——《梅龙镇之戏凤》《刁蛮公主之洞房》《吕布与貂蝉之小宴》及《梁祝之楼台会》，都歌颂伟大的爱情，又各自表述波澜起伏的缠绵爱恋。华戏荟特意选择这四段琼剧中的爱情故事，希望即使相隔数百年，大家也能从唱曲中感受穿越时空的深情与哀婉，展示爱情的不同面向。

《梅龙镇》中，正德皇帝与李凤姐因身份悬殊而分分合合，两人最终排除万难在一起。《刁蛮公主》里的凤霞公主与三关主帅孟飞雄经过一番波折，最终领悟到夫妻间要以和为贵，家庭才能幸福美满。《吕布与貂蝉》中的女主貂蝉是风华绝代、倾城倾国的绝世美人，即使武功超群的盖世英雄吕布也难过这个美人关。值得一提的是，这折戏拜请了中国海南省琼剧院和海南省文化艺术学校的琼剧前辈与老师们，协助重新记谱、录音，再参考其他剧种的表演方式，一点一滴拼凑，重新编排而成。梁山伯与祝英台在《梁祝》中，最终仍抵不过封建专制，以爱情悲剧控诉封建制度吞噬人性，也体现人们对自由爱情的渴望和追求。