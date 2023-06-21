清哲：细雨霏霏湿都灵

五月下旬的欧陆，本该是阳光普照大地的蓝天，迎接盛夏的到来，但刚到都灵的隔天，雨脚就断断续续、不离不弃。不大不小的雨滴，伴随着雨声淅沥沥，似乎还夹带着中世纪的诗情画意，亦颇有春去雨自恋的嫌疑。女婿把车子停好后，撑着伞，我们沿着环绕有12个月份雕像喷泉旁的斜斜坡道，朝着波河边的瓦伦蒂诺公园（Parco del Valentino）和一座据说是19世纪时仿造的古城堡和村落（Borgo Medievale Torino），缓步前行。

微风湿湿，裹挟着飘飞的雨丝，路边树干上机警的小松鼠，竖起了耳朵、瞅着女儿牵着的小黑狗“弟弟”。物竞天择、适者生存，地上虽有像极峰塔的松果，等着它尽情品尝里头的松子，但小松鼠还是不敢轻举妄动。望着天边暂驻的浮云，女儿深有感触地说，这公园是她在都灵的冬天里，初次看到漫天雪花飞舞时，感动到落泪之处。之前，她总会选择在最寒冷的冬季，回到岛国与亲人团聚，但疫情中的那年冬天，她终于勇敢地把风雪拥入怀中。

也许，晶莹的雪花，让她既感受到家乡的迢遥，更体会到四季嬗替的多娇，以及岁月无声的流逝，而这里是她和夫婿最喜欢、最常来散步的优美公园。不禁又想起了狄金生那首《快乐的小石头》（How happy is the little stone），“多快乐的小石头啊／独自在路上漫步，既不为事业烦忧，也无惧于急务添变数，连匆匆而过的宇宙，也披上了它棕色的自然外衣。独立不羁如太阳／结友或自愉，决然顺应着天理／以俭朴之道——”。