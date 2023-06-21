香港出版双年奖公布 西西《动物嘉年华》兼获二奖

香港出版双年奖名单出炉，西西的动物诗集《动物嘉年华》双料获奖。

第四届香港出版双年奖星期二（6月20日）公布成绩，由香港中文大学出版社出版的《动物嘉年华：西西的动物诗》（中英双语版本）兼获出版大奖，和文学及小说类最佳出版奖。这是香港出版双年奖从第二届（2019年）起增设出版大奖以后，首次由文学及小说类作品获此殊荣。

《动物嘉年华》收录的多为西西近作，蕴含温暖关怀和民胞物与的深意。本书由何福仁编辑，费正华（Jennifer Feeley）翻译，还有20多位香港画家和插画师“参与其盛”，为每首诗作配以画风迥异的绘画，呈现多元风貌。

西西是香港重要文学作家，2022年12月逝世，其作品在华文世界脍炙人口，曾获美国纽曼华语文学奖、瑞典蝉奖等国际奖项。《动物嘉年华》是继《缝熊志》《猿猴志》后，她的又一部动物书写作品。

本奖项由香港出版学会举办，每两年评选及颁发一次，2017年举办首届。按书籍分类设立十个奖项，其中各选十本佳作为“出版奖”，从中再选出一本“最佳出版奖”。其他奖项还包括“出版大奖”“优秀编辑奖”“市场策划奖”和“书籍设计奖”。

2023年的“市场策划奖”得主为非凡出版的《香港遗美——香港老店记录》。

本届双年奖新增三个奖项，“出版社大奖”由三联书店（香港）有限公司获得，“新晋编辑奖”得主为中华书局《由电线车说起：驶过百年的轨迹》编辑叶秋弦，“新晋出版社大奖”则从缺。