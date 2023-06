由本地艺术与社会企业基金会(Foundation for the Arts and Social Enterprise)发起的“10年作曲委约计划”,首部作品《时光流动的乐章:国家美术馆中的画作》(Movements in Time: Artworks from the National Gallery)6月24日将在滨海艺术中心首演。

于2021年9月启动, “10年作曲委约计划”计划每年邀请一位本土作曲家创作一部音乐作品,体裁风格多元,涵盖西洋管弦乐、华乐、爵士乐、摇滚歌剧和音乐剧等形式。基金会希望通过此计划,建立一套属于新加坡的音乐经典,并致力把这套经典推向国际舞台。

《时光流动的乐章:国家美术馆中的画作》由本地作曲家、文化奖得主董叶明创作,他从国家美术馆中的五幅画作中汲取灵感,回顾新加坡的历史变迁。五位画家分别是蔡名智、萨卡西(Sarkasi Said Tzee)、西蒙瑞·吉尔(Simryn Gill)、杜瑛和韩少芙。